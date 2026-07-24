Wajih Ayman Abu Lahia ha 16 anni e vive in un campo profughi vicino a Gaza City dopo aver perso casa e affetti nella guerra. La sua testimonianza racconta la vita di un adolescente tra macerie, dolore e speranza.

Wajih Ayman Abu Lahia ha 16 anni. Viveva nella parte orientale di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, ma dopo l’invasione israeliana lui e la sua famiglia hanno perso tutto. Oggi vivono in un campo profughi sulla spiaggia, vicino a Gaza City.

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Nell’edizione solo digitale di Novella 2000, disponibile per gli abbonati su app, smartphone e PC, Mattia Pagliarulo raccoglie la sua drammatica testimonianza: il racconto di un adolescente costretto a crescere tra guerra, lutti e privazioni, che continua a sperare in un futuro diverso.

«Ho visto cose terribili e scioccanti. Mi sento invecchiato più del dovuto. Sono stanco, triste e addolorato. Ho perso la casa, il supermercato, la scuola, gli amici, i cugini, mia nonna. Il mio dolore è immenso e indescrivibile».

Alla domanda se ci sia ancora un luogo di Gaza che senta ancora suo, Wajih risponde di no: non ha più una terra né una casa. Racconta che Gaza è devastata e che solo circa il cinque per cento delle abitazioni è ancora in piedi.

Le tende dove vive con la famiglia, spiega, non proteggono né dal caldo né dal freddo. Il suo sogno è tornare a dormire in un letto, poter usare un bagno, avere luce ed elettricità.

Devono utilizzare i servizi igienici dei vicini e questa situazione li fa sentire umiliati: sette famiglie condividono un bagno che non è nemmeno un vero wc, ma un semplice buco nel pavimento. Per il terreno dove sono state montate le tende pagano circa 80 dollari al mese al proprietario, che ha scavato un pozzo e cerca di aiutarli come può. Anche lui ha una famiglia e, se inizialmente non aveva chiesto nulla, con il passare del tempo la situazione è diventata difficile.

L’intervista integrale di Mattia Pagliarulo a Wajih Ayman Abu Lahia è disponibile solo nella versione digitale di Novella 2000.

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