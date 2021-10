1 I messaggi di Eros Ramazzotti a Wanda Nara

La presunta crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a far discutere e ad appassionare molte persone. Qualche giorno fa la showgirl aveva accennato a quello che sembrava un tradimento da parte del marito. In seguito sembrava avesse detto anche a una amica di essersi separata. Nonostante il calciatore abbia messo una foto insieme a lei su Instagram, la procuratrice sportiva ha postato nelle Stories di Instagram un’immagine della mano senza fede nuziale, sostenendo che non averla non era poi così male.

In seguito un’indiscrezione ha rivelato che Wanda avrebbe anche assunto un investigatore privato per indagare sul presunto tradimento. A quanto pare, poi, questo avrebbe scoperto un messaggio ambiguo da parte di Mauro Icardi verso la presunta amante, ovvero Eugenia Suarez. Nel frattempo, però, Icardi pare stia facendo di tutto per salvare il matrimonio. Ha, infatti, pubblicato molte immagini con la moglie su Instagram e nelle ultime ore anche uno scatto bollente, poi rimosso: “Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono! Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro“.

Questa sembrerebbe dimostrare che i due stiano ancora insieme. Sarà davvero così? Ancora non lo sappiamo. Nel mentre, però, il programma argentino Los Angeles de la mañana, come riporta anche Fanpage, ha lanciato una grossa indiscrezione. Parrebbe, infatti, che Eros Ramazzotti abbia mandato dei messaggi a Wanda Nara per tentare di conquistarla. Si parla, infatti, chiaramente di “intenti di conquista“. Yanina Latorre, amica di Wanda, avrebbe confermato che con Icardi ci sarebbe aria di divorzio: “Tutti le scrivono, ma in particolare c’è un corteggiatore che la sta pressando, stiamo parlando di tutt’altro campionato“.

Eros Ramazzotti, quindi, le avrebbe chiesto se avesse avuto bisogno di un amico per andare a bere un caffè. Al momento lui sarebbe single, ma per il momento si tratta di un semplice gossip. Continua…