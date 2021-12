1 Chi vincerà X Factor 2021?

Questa sera dal Mediolanum Forum di Milano va in onda la finale di X Factor 2021 e tutto è pronto per l’ultima puntata di questa emozionante edizione. Alla conduzione ancora una volta ci sarà Ludovico Tersigni che ha svolto un ottimo lavoro e ha conquistato il cuore del pubblico. Ospiti internazionali della serata sanno i Coldplay, che tornano in Italia dopo alcuni di anni di assenza per presentare il loro ultimo album. A salire sul palco saranno anche i Maneskin, reduci dal successo internazionale degli ultimi mesi. Finalmente nel corso della diretta sapremo chi vincerà quest’anno il talent show e di certo non mancheranno le emozioni. A contendersi il primo posto sono Baltimora, Fellow, gIANMARIA e i Bengala Fire. Ma chi sarà a trionfare?

In attesa di scoprire cosa accadrà, sul web sono partiti diversi sondaggi grazie ai quali possiamo farci una prima idea di quello che potrebbe succedere nel corso della serata. A lanciare una votazione è stato Reality House, e questi sono i risultati. Secondo le preferenze degli utenti, a vincere il programma potrebbe essere gIANMARIA, che ottiene il 38% dei voti. A seguire troviamo i Bengala Fire, col 26% dei voti, Baltimora, col 24% dei voti, e Fellow, col 12% dei voti.

Cosa accadrà dunque? Sarà davvero gIANMARIA a vincere X Factor 2021? Naturalmente è importante precisare che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia questa la classifica definitiva. Solo nel corso della serata infatti gli utenti potranno esprimere le loro preferenze e solo allora verrà eletto il vincitore di questa edizione.

Non resta che attendere dunque per scoprire chi sarà a trionfare. Appuntamento a questa sera alle 21.15 su Sky Uno e in contemporanea su Tv8!