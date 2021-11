Chi è Fellow di X Factor 2021? Età, vero nome e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Federico Castello, vero nome di Fellow, il nuovo concorrente di X Factor 2021. Età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Fellow

Nome e Cognome: Federico Castello

Nome d’arte: Fellow

Data di nascita: 2000

Luogo di Nascita: Asti

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: informazione non disponibile

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @fellowmusic_

Fellow età e biografia

Chi è Fellow, il cui vero nome è Federico Castello, nuovo concorrente di X Factor 15 nel 2021? L’aspirante cantane nasce ad Asti nel 2000, ma oggi vive a Torino. Non conosciamo, adesso, la sua altezza e il suo peso.

Cosa sappiamo della sua famiglia?. Non sappiamo nulla sulla madre o sul padre e nemmeno se ha dei fratelli o delle sorelle. Anche il suo percorso di studi, al momento, rimane ignoto.

La passione per il canto gliel’ha trasmessa il nonno che si esibiva con la sua band nelle sagre di paese. Con lui cantava brani anni ’60-’70. Oggi prende ispirazione da Mika e molto spesso ascolta le sue canzoni. Adora anche gli Imagine Dragons, gli One Republic e Michael Bublé.

Vita privata: Fellow di X Factor è fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata di Fellow, il cui vero nome è Federico Castello e concorrente di X Factor 2021 dal punto di vista sentimentale? Ad oggi, purtroppo, non sappiamo se sia fidanzato oppure no.

Non riusciamo a capirlo dai suoi profili social, all’interno dei quali si trovano solo immagini dei suoi momenti più professionali. Inoltre non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo. Probabilmente lo scopriremo prossimamente.

Dove seguire Fellow di X Factor sui social? Scopriamolo…

Dove seguire Fellow: Instagram e social

Dove possiamo seguire il concorrente di X Factor 2021 Fellow, nome d’arte di Federico Castello, sui social? Non troviamo nulla su Twitter. In compenso, però, lo possiamo vedere su Facebook con una pagina ufficiale e TikTok anche se ha pochi seguaci al momento.

Su YouTube, inoltre, ha caricato varie cover, ma anche le sue esibizioni al Festival di Castrocaro nel 2020. Il seguito più grande lo ha su Instagram con oltre 16mila follower. Qui non vediamo molto della vita privata, ma per lo più momenti in cui si esibisce.

Passiamo, adesso, alla sua carriera…

Carriera

La sua carriera di Fellow è appena iniziata. Comincia a fare musica da ragazzino, come già detto in precedenza, esibendosi presso il Jazz Club di Torino. In seguito partecipa e va alle semifinali del Tour Music Fest.

Festival di Castrocaro

Nel 2020, invece, presenta il brano “Fire” al Festival di Castrocaro. Di questo inedito, come riporta anche il sito Viaggi News, ha rivelato: “Ho scritto ‘Fire’ perché ne avevo bisogno, dovevo trovare un modo semplice di spiegare a me stesso cosa stesse succedendo e allo stesso tempo urlare al mondo ciò che avevo dentro“.

Nel 2021, poi, vediamo Fellow partecipare a X Factor 2021. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo…

Fellow a X Factor 2021

Federico Castello, vero nome di Fellow, nel video presentazione dell’edizione 2021 di X Factor, ha spiegato il significato del suo nome d’arte e la traduzione:

Non sono mai stato bravo con i nomi d’arte. Ci ho pensato per mesi. Mi ero arreso a una certa. Poi una persona importante per me, mi ha detto: “Stanotte ho sognato che potresti chiamarti Fellow”. Non mi piaceva. Poi passato qualche giorno mi sono innamorato del significato. In inglese significa “compagno, amico”.

Per quanto riguarda, invece, il suo ingresso a X Factor 2021, Fellow ha dichiarato:

Questa cosa è molto strana. Non mi sarei mai immaginato una roba del genere. Se ripenso alle Audition è come se fossi stato una corda di violino. La persona più tesa sulla faccia della Terra. […] C’è stato un momento dopo l’esibizione ai Bootcamp, in cui Mika era in silenzio, e poi ha detto: “La tua vita sta per cambiare“. […] Agli Home Visit ero meno teso ma avevo più panico. […] Dai live non so cosa aspettarmi, si sono create delle aspettative nella mia testa e devo dare il meglio.

Continuiamo, adesso, con i concorrenti che vedremo a X Factor quest’anno insieme a Fellow…

I concorrenti di X Factor 2021

Andiamo, ora, a scoprire chi sono gli altri concorrenti di X Factor 2021 oltre a Fellow, il cui vero nome è Federico Castello. Ricordiamo, però, prima che le categorie sono state abolite. Ogni giudice, quindi, dovranno rispettare una sola regola, ovvero avere nella loro squadra almeno un solista e una band. Ecco la lista:

Quest’anno, inoltre, a X Factor 2021 non troveremo Alessandro Cattelan come presentatore. Il conduttore, infatti, sarà per la prima volta l’attore Ludovico Tersigni (Tutto può succedere, Summertime).

Andiamo, adesso, a conoscere il percorso di Fellow…

Il percorso di Fellow a X Factor 2021

Il percorso di Fellow a X Factor 15, nel 2021, comincia ufficialmente con la gara live a partire dal 28 ottobre 2021. Ha, infatti, superato con successo le Audizioni portando la canzone “Follow You“.

Poi è passato ai Bootcamp, con il giudice Mika, portando sul palco un’altra cover, ovvero, “Till Forever Falls Apart” di Ashe&FINNEAS. Infine, agli Home Visit lo abbiamo visto esibirsi con “London” di Benjamin Clementine anche di fronte a Simone Marchetti, Editorial Director europeo e Direttore di Vanity Fair.

Vedremo, adesso, come se la caverà con i live.

1° puntata: Con il brano Fire, il cantante di X Factor Fellow si è presentato nel corso della prima puntata.

2° puntata: Sign of the Times di Harry Styles è il brano per la seconda puntata che Fellow dovrà cantare. (IN AGGIORNAMENTO)

