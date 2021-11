Chi sono i Bengala Fire di X Factor 2021? Età e Instagram

Sono tra le band di questa edizione di X Factor 2021, parliamo dei Bengala Fire. Ecco alcune news che li riguardano: dall’età, ai componenti del gruppo, carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi sono i Bengala Fire

Nome del gruppo: Bengala Fire

Componenti: Mattia Mariuzzo detto Mario (voce, chitarra e tastiera), Davide Bortoletto (basso), Andrea Orsella (chitarra), Alexander Punter (batteria).

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita:informazione non disponibile

Età dei componenti: informazione non disponibile

Anno di formazione: 2010

Provenienza: Cornuda (Treviso)

Genere: rock, che raggruppa anche altre influenze

Professione: musicisti

Profilo Instagram: @bengalafire

Bengala Fire età, biografia e componenti

Cosa sappiamo della biografia dei Bengala Fire, gruppo del team di Manuel Agnelli a X Factor 2021? Purtroppo non sappiamo la loro data di nascita né la loro età, ma siamo in grado di dirvi chi sono i componenti del gruppo.

In origine la band si chiamava Gold.One, come i primi preservativi portati in Italia dall’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale, come riportato da All Music Italia. Nel 2010, poi, sono nati i Bengala Fire.

Ma chi sono i componenti dei Bengala Fire? Inizialmente a formare il gruppo seguenti elementi: Mattia Mariuzzo (voce, chitarra e tastiera), Davide Bortoletto (basso), Andrea Orsella (chitarra), Giovanni Zavarise (batteria). Quest’ultimo, nel 2010, è stato sostituito da Alexander Punter.

Proprio la band nella clip di presentazione per X Factor 2021 hanno spiegato il perché si chiamano così:

“Siamo una band rock, con le nostre varie influenze. Ci chiamiamo così perché il Bengala è il fumogeno che si usa durante l’ammaraggio delle navi per segnalare la richiesta d’aiuto. E Fire perché vogliamo rockeggiare in maniera fiammante. Nasciamo nel 2010 alla tenerissima età di 12 anni”, hanno raccontato i Bengala Fire.

“Da allora abbiamo sempre scritto pezzi nostri e fatto le cover dei Ramones, Nirvana. La musica brit è la nostra prima vera e propria influenza musicale. Dagli Oasis agli Arctic Monkeys. Quando il supremo Manuel ci ha confermati, tutta la tensione ci è crollata addosso e non avevamo la forza di esprimere la nostra grande emozione. Siamo super felici, fieri, orgogliosi, è onore per noi lavorare con lui. Un turbine di emozioni”

Questa una piccola parte della loro presentazione al pubblico di X Factor. Ma cosa sappiamo della vita privata dei Bengala Fire?

Vita privata della band di Treviso

Purtroppo non abbiamo informazioni circa la vita privata dei Bengala Fire.

Una delle poche cose che sappiamo è la provenienza della band. Molti si chiedono, infatti, di dove sono i Bengala Fire. Ebbene i ragazzi arrivano da Cornuda, in provincia di Treviso.

Ad ora non abbiamo altre novità, ma non appena scopriremo dell’altro non esiteremo a farvi sapere.

Dove seguire i Bengala Fire di X Factor: Instagram e social

C’è modo di poter seguire i Bengala Fire di X Factor 2021 sui social? La band di Treviso potete trovarla su Instagram, ma anche su Facebook.

Qui postano tutto ciò che li riguarda da vicino e parlano tanto anche del loro percorso nel talent. Ovviamente sono presenti anche i loro profili personali, che vi riportiamo qui di seguito:

– @the_lastcowboy (account di Andrea Orsella ),

(account di ), – @mariocknroll (account di Matteo Mariuzzo – Mario ),

(account di – ), – @davideebortoletto (account di Davide Bortoletto) ,

(account di , – @lex_loud(account di Alexander Punter).

A seguire tutto ciò che sappiamo sulla loro carriera…

Carriera

Nel 2010 ha spiccato il volo la carriera dei Bengala Fire. C’è da dire, però, che la band dall’età di 12 anni ha iniziato a comporre musica, in inglese in particolare.

I Bengala di X Factor 2021 fanno musica rock e si ispirano a gruppi come gli Arctic Monkeys e i Dream Theater.

Nel corso degli anni hanno avuto la possibilità di cantare in diversi concerti, nei piccoli locali o nelle sagre. Tutti performance che hanno permesso al gruppo di far conoscere al meglio la propria musica.

Determinati a far conoscere la propria musica, nel 2021 i Bengala Fire, come vedremo, sono approdati a X Factor 2021. Prima di passare a questo argomento concentriamoci sulle canzoni che hanno già inciso.

Le canzoni

Tra le canzoni portate al successo dai Bengala Fire in questi anni ne ricordiamo già alcune in particolare.



Eccole qui di seguito in elenco:

Maracaibo

Amaro Mio

Valencia

Note 55 (DEMO)

Proprio Valencia è stata presentata dai Bengala Fire durante le Audizioni di X Factor 2021. Hanno anche un album all’attivo, che risale al 2014, dal titolo Why Are We Here.

Ma scopriamo il loro percorso all’interno del programma di Sky Uno…

I Bengala Fire a X Factor 2021

Quest’anno X Factor 2021 ha visto qualche cambiamento. A partire dal conduttore, ovvero Ludovico Tersigni, così come l’eliminazione delle varie categorie, come vedremo in seguito.

Tra i protagonisti di quest’anno si sono presentati anche i Bengala Fire, i quali si sono presentati alle Audizioni. Il gruppo ha presentato il singolo “Valencia”, che ha portato Manuel Agnelli e Mika a discutere. Questo perché il primo ha apprezzato molto il loro stile, anche se ha ammesso lo spirito imitativo e l’influenza di gruppi come gli Arctic Monkeys. Non si può dire lo stesso da parte del secondo. Il cantante li ha trovati poco autentici a causa dell’accento di Manchester del frontman della band. Sono comunque riusciti a ottenere 3 sì, che li ha portati dritti alla prossima fase.

Giunti ai Bootcamp i Bengala Fire hanno proposto la cover “Televised Mind” dei Fontaines DC. Nemmeno a dirlo è uno dei gruppi preferiti di Agnelli e proprio lui ha mostrato grande entusiasmo. Manuel ha riempito di complimenti i componenti della band, poiché a detta sua vanno tutti nella medesima direzione e apprezza il loro modo di stare sul palco. Per tale ragione gli ha dato una delle cinque sedie.

A seguire i Bengala Fire hanno raggiunto gli Home Visit. Durante la puntata hanno portato in scena “See Emily play” dei Pink Floyd. Proprio con questo brano hanno convinto definitivamente Manuel, che ha notato come siano in grado di utilizzare un suono contemporaneo e rendere uniche le cover. Grazie a questa esibizione hanno raggiunto i Live e fanno parte del Team di Manuel Agnelli.

I cantanti di X Factor 2021

Quest’anno a X Factor 2021 troviamo 12 concorrenti divisi in 4 team. Non ci saranno più le categorie, rispetto agli anni passati. Questo ha permesso ai 4 giudici di scegliere liberamente i componenti del proprio team. Ma scopriamo insieme chi, con i Bengala Fire, formerà il cast di questa edizione del talent show

Team Emma

Conosciamo subito i componenti del Team di Emma Marrone:

Come potete ben vedere la cantante e giudice di X Factor 2021 ha scelto due cantanti e una sola band.

Team Hell Raton

A seguire scopriamo tutti i protagonisti del Team di Hell Raton. Anche in questo caso, ovviamente troviamo 3 protagonisti, una band e due cantanti:

Team Manuel Agnelli

Conosciuti i membri del Team Emma e Team Hell Raton, scopriamo invece chi ha selezionato Manuel Agnelli per questa avventura oltre ai Bengala Fire.

Qui di seguito troviamo 2 gruppi e un cantante:

Bengala Fire

Erio

Mutonia

Team Mika

Ed ecco l’ultimo Team guidato da Mika e che vede tra i protagonisti due cantanti e una band. Ecco chi sono i prescelti del giudice:

Il percorso dei Bengala Fire a X Factor 2021

Superata tutta la fase delle Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, come vi abbiamo raccontato, per i Bengala Fire è tempo di Live.

Come se la caverà la band trevigiana? Di seguito vi riporteremo, passo passo, il loro percorso in questa ultima fase del programma.

1° puntata dei Live: I Bengala Fire nella prima puntata hanno presentato la loro canzone, Valencia. Non hanno granché convinto.

2° puntata dei Live: Town Called Malice dei The Jam è il pezzo con cui dovranno convincere i giudici.

3° puntata dei Live: I Bengala Fire si sono esibiti sulle note di Making plans for Nigel degli AC/DC, ma non sembrano aver conquistato l’intera giuria. Anzi, l’esatto opposto.

4° puntata dei Live: Per la doppia manche nella nuova puntata di X Factor il gruppo ha modo di riproporre Valencia, singolo con cui si sono presentati, e la cover “Evil” degli Interpol. (IN AGGIORNAMENTO)

