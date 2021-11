Chi è Baltimora di X Factor 2021? Età, vero nome e Instagram

Ciò che sappiamo su Baltimora, il cui vero nome è Edoardo Spinsante, concorrente di X Factor 2021. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Baltimora

Nome e Cognome: Edoardo Spinsante

Nome d’arte: Baltimora

Data di nascita: 2001

Luogo di Nascita: Ancona

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente e produttore

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @baltimoraa

Baltimora età e biografia

Chi è Baltimora, il cui vero nome è Edoardo Spinsante, e quanti anni ha il nuovo concorrente di X Factor 2021? Il cantante nasce ad Ancona nel 2001. La sua età, quindi, è di 20 anni. Ad oggi, però, non abbiamo informazioni sul suo peso o la sua altezza. Ne sapremo di più prossimamente.

Di lui sappiamo che è uno studente di produzione audio e fa il produttore per altri artisti e se stesso. Di lui dice:

Faccio musica da parecchi anni, ma non l’ho mai pubblicata perché mi facevo un sacco di problemi. Ho detto, non ha senso continuare ad aspettare. Faccio musica Pop.

Edoardo Spinsante, vero nome di Baltimora si descrive come una persona tranquilla e con molta voglio di fare. Oggi da Ancona si è spostato a Milano. Ha studiato il piano per circa 5 anni anche se poi ha lasciato. Alle superiori, invece, inizia a comporre le prime canzoni.

Cosa sappiamo della famiglia? Andiamo a vedere subito…

Vita privata: Baltimora di X Factor è fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata del concorrente di X Factor 2021 Baltimora, il cui vero nome è Edoardo Spinsante? Sembra una persona molto riservata. Il padre dovrebbe chiamarsi Luca ma non abbiamo molte altre informazioni. Della madre o di eventuali fratelli e sorelle non abbiamo ancora notizie.

Dal punto di vista sentimentale, infine, potrebbe essere fidanzato come single. Al momento, purtroppo, non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Dovremo attendere ancora un po’ per scoprirlo. Lo sapremo, forse, quando diventerà un po’ più noto.

Dove seguirlo sui social? Vediamo…

Dove seguire Baltimora: Instagram e social

Dove possiamo seguire Baltimora sui social? Partiamo dal canale YouTube che porta lo stesso nome d’arte e sul quale è stato caricato il video di “Luci spente“.

Non ha Twitter e nemmeno Facebook. Lo troviamo, tuttavia, su Instagram con oltre 6mila follower. Qui vediamo, più che altro, foto riguardanti il suo percorso artistico e poche circa la vita privata. Troviamo, infine, anche il link all’etichetta discografia Pezzi Dischi.

Ecco, ora, la sua carriera…

Carriera

Come dicevamo in precedenza, Baltimora, comincia il suo percorso con il nome Edoardo Spinsante per poi passare a Plugsaints. Fin da ragazzo studia musica e, durante gli anni del liceo scientifico, fonda una band con degli amici.

Nel 2020, poi, pubblica il primo singolo dal titolo “Joystick“. Tra i suoi inediti conosciuti, ad oggi, ci sono anche “Colore” e “Luci spente“. Su YouTube, inoltre, possiamo trovare il canale chiamato Baltimora, all’interno del quale si trova il video di “Luci spente“.

Nel 2021, invece, lo vediamo a X Factor come concorrente…

Baltimora a X Factor 2021

Alle Audizioni di X Factor 2021 si presenta come Edoardo Spinsante, in arte, Plugsaints. Già dai Bootcamp, però, lo vediamo utilizzare il suo vero nome. Adesso, invece, sul sito del programma troviamo Baltimora. Spiega perché lo ha scelto nel video di presentazione: “È il titolo della prima canzone che ho pubblicato e, niente, era una canzone molto importante per me“.

Per quanto riguarda X Factor, invece, dice:

“Essere concorrente di X Factor 2021, innanzitutto, è una bella figata. Un onore e un’occasione. La cosa più importante è l’occasione. Perché la quantità di persona con cui mi posso interfacciare adesso non l’avrei mai avuta attraverso nessun altro veicolo.

Cercare di far sentire a più persone possibili la mia musica, semplicemente. Il primo live mi dà un’ansia terribile. Io non sono un tipo ansioso, non avevo ansia alle Audizioni perché non mi creo aspettative. Il primo lave è una certezza invece, Anche le altre persone avranno un’aspettativa”.

Baltimora, quindi, ha anche raccontato del momento in cui Hell Raton lo ha scelto: “Non ho sentito forti emozioni perché ero combattuto. Se da una parte non me lo aspettavo, un po’ perché ti colpiscono emozioni positive e negative. Se da una parte ero gasatissimo, dall’altra si creano le aspettative“

Andiamo, ora, a vedere quali sono i concorrenti di X Factor 2021…

I concorrenti di X Factor 2021

Andiamo, ora, a scoprire chi sono gli altri concorrenti di X Factor 2021 oltre a Baltimora, il cui vero nome è Edoardo Spinsante. Ricordiamo, però, prima che le categorie sono state abolite. Ogni giudice, quindi, dovranno rispettare una sola regola, ovvero avere nella loro squadra almeno un solista e una band. Ecco la lista:

Quest’anno, inoltre, a X Factor 2021 non troveremo Alessandro Cattelan come presentatore. Il conduttore, infatti, sarà per la prima volta l’attore Ludovico Tersigni (Tutto può succedere, Summertime).

Andiamo, adesso, a conoscere il percorso di Baltimora…

Il percorso di Baltimora a X Factor 2021

Il percorso di Baltimora a X Factor 15, nel 2021, comincia ufficialmente con la gara live a partire dal 28 ottobre 2021. Ha, infatti, superato con successo le Audizioni portando la canzone inedita “Colore“.

Poi è passato ai Bootcamp, con il giudice Hell Raton, portando sul palco un nuovo brano scritto da lui, ovvero, “Altro“. Infine, agli Home Visit lo abbiamo visto esibirsi nel “La ballata della moda” di Luigi Tenco anche di fronte a Salvatore Esposito.

Vedremo, adesso, come se la caverà con i live.

1° puntata: In prima puntata Baltimora ha presentato a X Factor il singolo Altro.

2° puntata: Parole di burro di Carmen Consoli è il pezzo che Baltimora si trova a interpretare per il secondo appuntamento di X Factor. La sua performance ha ricevuto l’applauso dei giudici.

3° puntata: Per la terza puntata dei Live di X Factor Hell Raton ha assegnato a Baltimora il brano Turning Tables , di Adele. La sua performance è piaciuta.

4° puntata: Durante il quarto appuntamento Baltimora ha preparato due pezzi: il suo inedito Altro e Un uomo che ti ama di Lucio Battisti. Di quest’ultimo brano ha deciso di fare un arrangiamento in chiave “electro” (IN AGGIORNAMENTO)

