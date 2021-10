Chi è gIANMARIA di X Factor 2021? Età e Instagram

Tutte le informazioni su gIANMARIA, concorrente di X Factor 2021 nella squadra di Emma Marrone, dalla biografia, alla vita privata, passando per la carriera, i suoi inediti e Instagram.

Chi è gIANMARIA

Nome e cognome: Gianmaria Volpato

Nome d’arte: gIANMARIA

Luogo di nascita: Vicenza

Data di nascita: è nato nel 2002

Età: 19 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: studente e cantante

Fidanzata: dovrebbe essere single

Tatuaggi: non ne ha di visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @ggianmarja

gIANMARIA età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è gIANMARIA, concorrente di X Factor 2021 nella squadra di Emma Marrone, la sua età, da dove viene. Il nome e cognome completo è Gianmaria Volpato, è nato a Vicenza nel 2002. Non conosciamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale, ma sappiamo che ha 19 anni di età. Non conosciamo nemmeno la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, sembra non averne di visibili sul suo corpo.

Gianmaria vive a Vicenza con i suoi genitori e studia al liceo. Nel fine settimana, però, lavora anche in una pizzeria. A questo ha sempre accompagnato la sua passione per la musica e in particolare per la scrittura. I suoi genitori lo hanno sempre sostenuto da questo punto di vista, ma lo hanno anche spinto soprattutto a studiare, poiché non pensavano che potesse sfondare considerando l’ambiente difficile e altalenante. Gianmaria è sempre andato avanti per la sua strada e ora i suoi genitori gli riconoscono che aveva ragione.

Lui stesso ha raccontato che ha sempre scritto, poiché nella scrittura trovava una valvola di sfogo, un bisogno. Poi verso i 13/14 anni ha visto su Youtube alcuni contest freestyle e quindi ha deciso di mettere in musica quello che scriveva. Si è diretto nello studio di registrazione casalingo di un suo amico e ha inciso il suo primo pezzo. Da quella volta non ha mai smesso.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di gIANMARIA, sembra essere single, quindi non dovrebbe avere una fidanzata o un fidanzato.

Si definisce una persona sfuggente, introversa ed emotiva. Il suo punto forte è la sensibilità e osserva sempre chi e cosa ha intorno. E questo poi gli dà la spinta per scrivere. Ammette di soffrire di ansia e a volte ha attacchi di panico, specialmente nelle situazioni in cui è sotto pressione. Ha una visione del mondo abbastanza complessa che si riflette poi nei suoi testi e nella sua musica.

È un grande fan di Madame, artista vicentina come lui. E la stessa cantante ha dichiarato di averlo visto e apprezzarlo molto come artista. Inoltre, come si può vedere, a gIANMARIA, piace tingersi i capelli e per farlo usa una tinta bionda quasi ossigenata che si intona al suo incarnato molto chiaro.

Dove seguire gIANMARIA: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è gIANMARIA, è possibile seguirlo sui social? La risposta è sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram.

Ha un ottimo seguito e Gianmaria Volpato su Instagram condivide sopratutto contenuti legati al suo lavoro.

Dopo la sua prima apparizione a X Factor, gIANMARIA ha avuto un ottimo riscontro a livello social e ha detto che gli è capitato che lo fermassero per strada per una foto. A lui queste cose non interessano molto, ma apprezza tantissimo quando riceve i messaggi di sostegno. Ma soprattutto quando riceve messaggi in cui le persone gli dicono che la sua musica le fa stare bene, magari mentre stanno passando un brutto momento.

Carriera

Riguardo la sua carriera, come detto, gIANMARIA si è appassionato prima alla scrittura e poi alla musica sin da quando era ragazzino. E ha voluto credere fermamente in questo. All’inizio pensava solo a fare qualcosa per stare bene e portare il suo messaggio, ma non era convinto di poter vivere per sempre di questa arte. Ultimamente, però, ha iniziato a credere che è possibile e punta a questo.

Il suo nome d’arte è in realtà il suo nome di battesimo. All’inizio ne aveva un altro e cioè Gianmxoxo, perché aveva un altro progetto musicale. Poi ha cambiato il nome, eliminando anche dalle piattaforme tutti i pezzi che lui definisce “brutti”.

Ha un profilo Spotify in cui sono pubblicati i suoi inediti. Attualmente all’attivo ha i brani “Tutto o niente 2”, “Mamma scusa” e “Ascolta”. Inoltre ha anche l’inedito “I suicidi” col quale si è presentato ai casting di X Factor 2021.

gIANMARIA a X Factor 2021

Il cantante gIANMARIA si è presentato alle audizioni di X Factor 2021 con il brano “I suicidi”, un testo di denuncia alla società che colpisce dentro ed emoziona profondamente chi lo ascolta. E sui giudici ha avuto l’impatto desiderato, la più colpita è stata Emma. Lo a quindi voluto avvertendo in lui una grande voglia di raccontare. Ai Bootcamp, poi, il cantante ha deciso di portare una seconda canzone scritta da lui: “Mamma Scusa”. Anche questa ha ovviamente emozionato la sua coach.

Arriviamo agli Home Visit dove gIANMARIA si è esibito con il brano “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano, in parte riscritto per avvicinarlo al suo immaginario. Emma non ha avuto dubbi e l’ha voluto con sé ai Live.

Vediamo quindi le squadre di questa edizione e di conseguenza i concorrenti in gara…

Squadre e concorrenti di X Factor 2021

Per X Factor 2021 le squadre sono 4 (una per ogni coach) e questa volta i concorrenti non sono divisi per categoria, ma ogni coach ha scelto gli artisti che più gli piacevano.

Squadra Emma Marrone

Questi i cantanti scelti da Emma:

Squadra Manuel Agnelli

Questi i cantanti scelti da Manuel:

Squadra Mika

Questi i cantanti scelti da Mika:

Squadra Hell Raton

Questi i cantanti scelti da Hell Raton:

Vediamo quindi il percorso di Gianmaria nel programma…

Il percorso di gIANMARIA a X Factor 2021

L’avventura vera e propria di gIANMARIA a X Factor 2021 inizia con l’accesso ai Live, che partono in TV giovedì 28 ottobre.

Novella 2000 © riproduzione riservata.