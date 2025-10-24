Chi sono gli eliminati della prima puntata dei Live di X Factor 2025? Ecco chi ha dovuto lasciare il talent musicale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

X Factor 2025: gli eliminati della prima puntata

I Live Show di X Factor 2025 sono finalmente iniziati e la competizione è già entrata nel vivo Abbiamo scoperto chi sono gli eliminati. La prima puntata ha regalato emozioni (pensiamo all’ospitata di Annalisa tra le tante cose), colpi di scena e, purtroppo, ci ha rivelato chi ha dovuto lasciare il talent. Ad avere la peggio i Copper Jitters, la band guidata da Achille Lauro.

Dopo un’esibizione energica ma poco incisiva secondo i giudici di X Factor 2025, i Copper Jitters sono risultati il gruppo meno convincente della serata. Un duro colpo per Lauro, che lo scorso anno era riuscito a portare in finale tutti e tre i suoi artisti.

La puntata di X Factor 2025 è partita con la prima manche, che ha visto alternarsi sul palco eroCaddeo con un classico di Lucio Battisti come E penso a te. È stata poi la volta di Rob e a seguire Tellynonpiangere. In seguito Amanda e Viscardi.

Proprio Amanda, del team di Jake La Furia, è finita a rischio eliminazione dopo i primi voti.

Si è passati poi alla seconda manche di X Factor 2025, in cui si sono esibiti Delia, Michelle e ancora Tomasi, poi a seguire i Copper Jitters, Mayu e a chiudere in bellezza PierC.

Alla fine, a giocarsi la permanenza a X Factor 2025 sono stati Amanda e i Copper Jitters. Solo Achille Lauro ha votato per salvare la sua band, mentre Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi hanno preferito Amanda.

«Basandomi su quello che abbiamo sentito fino a oggi, seppur con tanto rispetto, ma elimino i Copper Jitters», ha dichiarato Gabbani. Paola Iezzi invece ha aggiunto: «Io amo il rock’n’roll e le band, ma quando hanno suonato non mi hanno sorpreso come avrei voluto. C’è stato qualcosa che non ha funzionato e un’energia che non mi è arrivata».

Con queste parole si è chiusa la prima puntata live di X Factor 2025, che ha visto eliminati i Copper Jitters. La gara, però, è appena iniziata e i giochi sono ancora tutti aperti. Chi vincerà?