Dentro e fuori la pista di Ballando con le stelle: come Barbara d’Urso, Pasquale La Rocca, Rosa Chemical, Erica Martinelli e Andrea Delogu vivono emozioni travolgenti e intrecci di relazioni inaspettate

Ballando con le stelle scalda gli animi e ormai è cosa risaputa. Quindi è chiaro che l’amore (al di là del ballo), diventa uno degli argomenti più gettonati. Questo accade per via di vari fattori: i movimenti spesso suadenti e seducenti, previsti dai diversi stili di ballo, un costante contatto fisico, il tempo passato con il proprio maestro/a, che assorbe quasi tutta la giornata, e così è un fiorire di rapporti di vario genere che, con il passare dei giorni, si modificano e si evolvono, a volte inaspettatamente.

Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca

Un esempio concreto è costituito da Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, che fin da subito hanno trovato affiatamento, dimostrando grande voglia di stupire con coreografie difficili e altamente sceniche. Ma c’è qualcosa in più! Per la prima volta, c’è un Pasquale diverso, non solo programmato per vincere, ma coinvolto dalla spumeggiante personalità di Barbara. È più sorridente, ride e scherza di continuo, totalmente preso da un temperamento così coinvolgente, come quello di Barbara. E lei che fa? Certo non sta a guardare ed è chiaro che sia sintonizzata sulla stessa lunghezza d’onda di Pasquale, creando così un qualcosa di speciale dentro e fuori la pista, una comunanza di intenti, un affiatamento non programmato, una complicità palpabile che, a prescindere dal ballo, ha generato quello che forse nessuno si aspettava, un imprevisto forte e solido rapporto umano.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli

Milly Carlucci li ha definiti la coppia dark di questa edizione, Rosa Chemical ed Erica Martinelli, ma forse l’aspetto può ingannare, perché dietro quell’aria misteriosa che aleggia attorno a loro si intravede una luce, che poco ha a che vedere con l’oscurità. È palese l’adorazione che Rosa prova nei confronti di Erica, che sembra non disdegnare, così altro che dark! Insieme sembrano due orsetti gommosi, zucchero filato, latte e cioccolato, e poi lui altro non è che un cuore di panna. Le loro coreografie stanno beneficiando di questo turbinio di emozioni e si fanno sempre più appassionate e coinvolgenti, creando scintille foriere di possibili fuochi…fuochi di paglia o di vera passione? Solo il tempo potrà dircelo.

Andrea Delogu e Nikita

Spiazzante e commovente è stata la confessione fatta da Andrea Delogu, durante la clip che precede il ballo. Ha ammesso di aver chiuso dopo quattro anni il rapporto con Luigi, amore per molto tempo tenuto nascosto, per via della differenza di età (lui più piccolo di 16 anni), perché all’inizio anche lei era restia a stare con una persona più giovane, che invece alla fine si è dimostrata essere uno degli amori più importanti della sua vita e da cui ha imparato tantissimo.

È per questo motivo che, quando ha saputo che avrebbe ballato con Nikita, ha avuto un tentennamento e un attimo di esitazione, per la sua giovane età, ma poi ha capito che lei si voleva divertire ballando e ha superato questa barriera, che aveva costruito da sola. E giorno dopo giorno ha creato un rapporto con Nikita, fatto di comprensione, rispetto, fiducia e intesa, palese anche in pista, dove ogni passo sa di complicità e sintonia, a riprova che tra i due è nata una bellissima amicizia, in cui sono l’uno il sostegno dell’altro e per ora, questo basta per risollevare il cuore spezzato di Andrea.

