Giovedì partono ufficialmente i Live della nuova edizione di X Factor. Ospite della prima puntata sarà Annalisa, che presenterà il suo ultimo album Ma io sono fuoco.

Annalisa ospite a X Factor

Si continua a parlare di Annalisa. Solo pochi giorni fa la diva del pop italiano ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Ma io sono fuoco, anticipato dai singoli Maschio e Piazza San Marco. Il disco ha già conquistato tutto il pubblico, al punto da posizionarsi al primo posto della classifica FIMI. Nel mentre la Scarrone è attualmente impegnata con le prove della sua prossima tournée di palasport, che inizierà tra pochissime settimane e la porterà in giro nelle principali città italiane. I biglietti per questi live stanno ovviamente andando a ruba e senza dubbio non mancheranno le emozioni.

Ma le sorprese non sono finite qui. Oggi infatti è arrivata una notizia che ha fatto felici i più e che sta facendo discutere. Come di certo in molti sapranno, giovedì sera su Sky partiranno i Live della nuova edizione di X Factor. Dopo il lungo percorso delle audizioni, i 12 concorrenti sono pronti a salire sul palco e a dare il via alla loro esperienza.

Ma sapete chi sarà ospite della prima puntata? Ebbene sì, proprio Annalisa! Oggi i canali ufficiali del talent show hanno annunciato che la Scarrone arriverà in studio per promuovere l’album Ma io sono fuoco e lascerà il pubblico senza fiato con un’esibizione che promette di essere memorabile.

In attesa di scoprire come ci stupirà, la voce di Maschio pochi giorni fa ha annunciato che, dopo la fine della promozione del disco, si prenderà una pausa dalla musica. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Terminata la promozione di questo disco farò una pausa. E sarà lunga. Quanto? Non lo so. Fermarsi per due anni oggi è impensabile, per come è accelerato il mondo della musica. Spero rallenti”.