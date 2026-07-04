Dopo la fine della relazione con Stefano Tediosi, l’ex volto di Temptation Island e Grande Fratello, Federica Petagna, ha voltato pagina in ambito sentimentale. L’ex protagonista dei reality è stata infatti avvistata per la prima volta pubblicamente con il nuovo compagno Yuri Orlandi, in occasione di un evento mondano molto seguito, segnando così l’inizio di una nuova fase della sua vita privata. Ecco chi è lui.

Federica Petagna tra passato recente e nuove dinamiche personali

Negli ultimi mesi, Federica Petagna aveva ufficializzato la fine della relazione con Stefano Tediosi, chiarendo pubblicamente che la separazione non sarebbe stata causata da tradimenti o presenze esterne. In parallelo, anche il suo ex storico Alfonso D’Apice ha intrapreso un nuovo percorso sentimentale, legandosi a Chiara Cainelli, con cui ha costruito una relazione stabile dopo la conoscenza avvenuta in TV. Nel frattempo, il nome di Yuri Orlandi è stato associato a diverse frequentazioni nell’ambiente televisivo italiano, dove intrattiene rapporti professionali e personali con vari volti noti, tra cui Shaila Gatta, Francesco Sole e Stefano Sala, rafforzando così la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

Yuri Orlandi, chi è il nuovo fidanzato di Federica Petagna?

Federica Petagna ha archiviato definitivamente la relazione con Stefano Tediosi, conosciuto proprio durante il percorso a Tempation Island con Alfonso D’Apice. Dopo la chiusura della storia, che aveva alimentato a lungo il dibattito mediatico, la giovane campana ha scelto di voltare pagina e di vivere una nuova fase sentimentale. Il nuovo compagno è Yuri Orlandi, figura lontana dal mondo dello spettacolo in senso stretto ma attiva nel management e nella gestione di talent. Secondo quanto emerso, la relazione andrebbe avanti già da diverso tempo, anche se solo recentemente è stata resa pubblica.

Yuri Orlandi e Federica Petagna alle nozze di Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani

L’occasione per uscire allo scoperto è stata il matrimonio celebrato a Frascati tra Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani, evento che ha riunito numerosi volti noti dello spettacolo e dei social. Tra gli invitati è apparsa anche Federica Petagna, che ha attirato l’attenzione per la sua presenza accanto a Yuri Orlandi. La coppia ha partecipato alla cerimonia con grande naturalezza, alimentando le indiscrezioni già circolate nelle settimane precedenti. Non sono mancati contenuti social e scatti condivisi, in cui Federica ha mostrato anche il suo abito giallo pastello, mentre tra i due è scattato un bacio, a conferma della volontà di non nascondere più la relazione.

La loro prima uscita ufficiale, dunque, sembra segnare un nuovo inizio per Federica, pronta a vivere questa fase della sua vita sentimentale lontano dai riflettori del passato e con maggiore serenità. Dopo mesi in cui il suo nome è stato al centro del gossip legato alle precedenti relazioni, l’ex gieffina appare oggi più distesa e sicura della propria scelta. La presenza al matrimonio, tra sorrisi, momenti condivisi e gesti di complicità con il nuovo compagno, ha rafforzato l’idea di un legame già consolidato, vissuto con discrezione ma senza più la volontà di restare nell’ombra.