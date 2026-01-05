Dal 12 gennaio lo show cult festeggia trent’anni con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla guida

Trent’anni di comicità che hanno fatto scuola

Dal 12 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, il comic show più longevo della nostra televisione celebra i suoi primi trent’anni con “Zelig 30”, un evento speciale articolato in quattro appuntamenti.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi definizione la portata del fenomeno: 150 puntate in prima serata, 120 in seconda, oltre 500 ore di registrazioni e più di 200 comici passati da quel palco. Un laboratorio permanente della risata, firmato da Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, che ha attraversato tre decenni senza mai perdere identità.

Il ritorno della coppia simbolo dello show

Alla conduzione tornano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, la coppia che più di ogni altra ha incarnato lo spirito di Zelig. Insieme guideranno il pubblico in un viaggio tra passato e presente, alternando dialoghi, ricordi, improvvisazioni e materiali d’archivio. Il loro ruolo non sarà quello di semplici presentatori, ma di narratori di una storia collettiva, capace di unire generazioni diverse davanti allo stesso sorriso.

Le grandi star della comicità italiana sul palco

Il palco di Zelig 30 accoglierà alcune delle firme più amate della comicità italiana. Da Aldo Giovanni e Giacomo a Mr Forest, da Raul Cremona a Geppi Cucciari, passando per Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz e Cochi Ponzoni.

Accanto a loro, una presenza musicale altrettanto iconica: Roy Paci e gli Aretuska, Elio e le Storie Tese e la Paolo Jannacci Band, che accompagneranno lo spettacolo e ne scandiranno i momenti più memorabili.

Una famiglia artistica che si allarga puntata dopo puntata

Dallo Studio 20 di Cologno Monzese ruoteranno, nel corso delle puntate, altri comici storicamente legati a Zelig. Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Leonardo Manera, gli Oblivion e Antonio Ornano daranno vita a un racconto corale. Una vera e propria mappa della comicità italiana contemporanea, che mostra come Zelig sia stato, negli anni, una fucina continua di nuovi linguaggi e personaggi.

Dalle origini al successo nazionale

Nato nel 1996 con “Buon compleanno Zelig” in seconda serata su Italia 1, il programma affondava le sue radici nel locale-cabaret milanese di viale Monza, attivo dal 1986. Da lì, Zelig ha saputo trasformarsi in un punto di riferimento televisivo, mantenendo intatta la sua anima sperimentale. Non solo uno show, ma un osservatorio privilegiato sul costume, capace di anticipare tendenze e raccontare il Paese attraverso la satira e l’ironia.