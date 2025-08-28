Nella giornata di oggi Spotify ha svelato la Top 10 dell’estate 2025. In questa speciale classifica ci sono delle clamorose sorprese! In prima posizione, infatti, non c’è un brano italiano, ma…

Spotify: le 10 canzoni più ascoltate in estate

“L’estate sta finendo”, cantano i Righeira, ma le canzoni che l’hanno accompagnata continueranno a suonare ancora a lungo nelle playlist degli italiani. Spotify oggi ha pubblicato la Top 10 dei brani più ascoltati tra il 20 maggio e il 20 agosto 2025, e la classifica riserva più di qualche sorpresa.

A guidare la classifica non è un artista italiano su Spotify, bensì un trio internazionale. Parliamo di W Sound, Beéle e Ovy On The Drums conquistano il primo posto con La Plena – W Sound 05, un pezzo latin urban irresistibile che ha fatto ballare tutti. Un dominio che conferma quanto il reggaeton sia ancora amatissimo nel nostro Paese!

Subito dopo, al secondo posto su Spotify, arriva Alfa con A me mi piace, versione italiana di Me Gustas Tú realizzata con Manu Chao stesso: un mix tra nostalgia e novità che ha conquistato cuori e ascolti.

Sfera Ebbasta e Shiva occupano il terzo posto su Spotify con Neon, seguiti da Anna con la frizzante Désolée. Ma il rap non si ferma qui: Luchè entra in classifica con due pezzi dal tono più malinconico, Nessuna e Ginevra feat. Geolier.

Altro brano amato tra gli ascoltatori di Spotify è dei Pinguini Tattici Nucleari, che si sono reinventati insieme a Max Pezzali in una nuova versione di Bottiglie Vuote. Un omaggio agli anni ’90 che li ha portati in sesta posizione.

E ancora su Spotify: Achille Lauro, Alessandra Amoroso e Serena Brancale (che hanno inserito sonorità greche nel brano Serenata) e infine Olly & Juli con Balorda nostalgia, brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo a chiudere la classifica.

Come sottolineato da Darío Manrique, Editorial Lead per il Sud Europa di Spotify: “Questa estate ha visto un ascolto più variegato e meno frenetico: gli italiani hanno scelto brani che raccontano storie, emozioni e contaminazioni culturali e musicali. La nostra Top 10 riflette un panorama musicale aperto al mondo e alle influenze internazionali, ma con radici forti nella scena nazionale, che conquista la quasi totalità delle posizioni in classifica”.

La classifica