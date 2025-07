Come ha reagito Gabriele Corsi dopo la rinuncia di Domenica In

Qual è stata la reazione di Gabriele Corsi dopo la rinuncia di Domenica In e del comunicato Rai? Spunta una mossa social che non è passata inosservata.

La reazione di Gabriele Corsi

Annunciato nei palinsesti come co-conduttore accanto a Mara Venier per la nuova edizione di Domenica In, Gabriele Corsi ha fatto un passo indietro. In questi giorni si è spesso parlato di dubbi e indiscrezioni sull’impiego del conduttore televisivo nel programma di Rai 1. Ne aveva parlato Giuseppe Candela, così come Davide Maggio e Fanpage.it. Ma solo nella giornata di ieri abbiamo avuto la certezza e l’ufficialità.

Come ha reagito Gabriele Corsi dopo la rinuncia della conduzione di Domenica In? In tanti probabilmente se lo stanno domandando dopo quanto accaduto ieri, in serata. Ebbene una reazione sembra esserci stata eccome, stando a diverse segnalazioni da parte degli utenti.

A quanto pare Gabriele Corsi dopo la nota ufficiale della Rai ha tolto il segui sui social a Mara Venier. Secondo quanto emerso da questi screen che stanno circolando in rete, il presentatore seguiva la collega su Instagram, a differenza di quest’ultima che però non ha mai ricambiato. Quindi dopo la mancata collaborazione sembrerebbe che Corsi abbia deciso di prendere le distanze anche sotto questo punto di vista.

Instagram – Gabriele Corsi

In maniera silenziosa, senza esporsi pubblicamente con dichiarazioni, il presentatore avrebbe agito in questo modo. Non sappiamo ora se Domenica In avrà oltre a Mara Venier anche un altro conduttore. Per ora non è dato saperlo, ma vedremo se la Rai prenderà una decisione o se il timone resterà nelle mani della conduttrice.

Per ora resta tutto in divenire. Da qui all’inizio del programma domenicale manca ancora un po’ di tempo. Certamente si tratta di una mossa piuttosto inaspettata, visto l’annuncio dell’arrivo di Gabriele Corsi nelle scorse settimane, come detto.