“Adesso basta”, Paolo Bonolis interviene sulla separazione con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis ha rotto il silenzio e ha parlato della separazione da Sonia Bruganelli

Come ben saprete, il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è terminato nel giugno del 2023, dopo ben 25 anni insieme e tre figli. Nonostante la fine della relazione, il rapporto tra il conduttore e l’opinionista è sempre stato ottimo, tanto che trascorrono spesso del tempo assieme, dimostrando come si possa appunto rimanere in buoni rapporti anche quando ci si lascia, specie se insieme si hanno dei figli. Nelle ultime ore però il Bonolis ha deciso di intervenire direttamente, dopo un commento che non gli è andato giù. I dettagli.

“Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli rimasti in buoni rapporti per soldi”

“Siamo separati eppure siamo più uniti che mai”, avevano raccontato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli dopo aver annunciato la fine del loro matrimonio, nel giugno del 2023, dopo 25 anni insieme e tre figli. Effettivamente il conduttore e l’opinionista sono sempre sembrati in sintonia e in ottimi rapporti, nonostante la fine della relazione e nonostante il fatto che Sonia abbia trovato un nuovo compagno, Angelo Madonia. AffariItaliani ha pubblicato un articolo dedicato alla situazione economica della SDL, la società di cui la Bruganelli detiene il 51% delle quote, Bonolis il 30% e Marco Bruganelli (fratello di Sonia) il restante 19%. La SDL è attiva nella produzione di contenuti televisivi e digitali, tra cui podcast, una web tv e format originali. Secondo quanto riportato, l’azienda continua a registrare risultati molto positivi. L’ultimo bilancio approvato parla di ricavi pari a circa 4,6 milioni di euro e utili vicini ai 960 mila euro. I soci hanno scelto di non distribuire gli utili, destinandoli a riserva e portando così il patrimonio netto a circa 2,5 milioni di euro. A far infuriare Bonolis quanto si legge nel titolo: “Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i buoni rapporti post separazione fanno bene ai loro business.”

“Adesso basta”, Paolo Bonolis interviene sulla separazione con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis non è certo tra i vip più attivi sui social, anzi è davvero raro che intervenga direttamente quando esce una notizia sul suo conto. Dopo però l’articolo di AffariItaliani, il conduttore di “Avanti un altro” non è riuscito a rimanere in silenzio e ha pubblicato una storia con lo screenshot del titolo citato in precedenza, aggiungendo la seguente frase: “Credo che fondamentalmente faccia bene ai nostri figli.” Il messaggio, accompagnato anche da un emoji che fa l’occhiolino, mira a sottolineare quando sia appunto importante mantenere un bel rapporto anche quando ci si lascia, per il bene in primis per i figli ma non solo.

Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e la serenità familiare

Oggi Sonia Bruganelli è felicemente impegnata con Angelo Madonia mentre non sappiamo se Paolo Bonolis abbia o meno trovato una nuova compagna. Nonostante ciò i due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti, garantendo dunque ai loro tre figli una serenità familiare molto importante.