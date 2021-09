1 La reazione di Adriana Volpe

La prima puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata piuttosto scoppiettante. Abbiamo visto la presentazione dei primi concorrenti, ma anche l’arrivo in studio delle due nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Dopo un primo rumor, Dagospia ha parlato di “continue frizioni” tra loro, ancor prima dell’avvio del reality show di Canale 5.

C’è da dire che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non hanno mai fatto parola pubblicamente di questo e non hanno mai confermato o smentito queste indiscrezioni sul loro conto. Come c’è da precisare anche il carattere forte e deciso di entrambe che potrebbe portarle ad avere pareri discordanti. Ciò non significa che le due debbano necessariamente provare antipatia. Anzi. Eppure il web durante la messa in onda di ieri ha notato qualcosa di strano.

Mentre Adriana Volpe spiegava il suo punto di vista, è stata accidentalmente interrotta da Sonia Bruganelli, che è così intervenuta per dire la sua su Raffaella Fico, una delle concorrenti. Ma è stata la reazione dell’ex gieffina ad attirare l’attenzione del web. Qualcuno sostiene, come potrete vedere dai prossimi tweet, che Adriana Volpe non sembra averla presa benissimo.

Ed ecco alcuni tweet dei fan del GF Vip che sostengono questa tesi…

I tweet degli utenti su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Probabile che nelle prossime puntate Adriana Volpe e Sonia Bruganelli possano spegnere le indiscrezioni sul loro conto.

Adriana Volpe intanto ha avuto modo di chiarire una volta per tutte il gossip che riguarda delle incomprensioni tra lei e Manila Nazzaro, emerso su Dagospia e non solo. Durante la puntata c’è stato un atteso confronto. Andiamo a vedere com’è andato…