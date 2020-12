1 Durante una chiacchierata con Giulia Salemi, Adua Del Vesco ammette la gelosia verso Dayane Mello (VIDEO)

Non sono state ore facili per Adua Del Vesco (oggi Rosalinda Cannavò) e Dayane Mello nella Casa del GF Vip. L’attrice e la modella hanno vissuto momenti piuttosto altalenanti dove, in un certo senso, allontanate. Adua ha detto di sentirsi trascurata da Dayane. La presenza di Giulia Salemi e un bellissimo discorso di Stefania Orlando, però, hanno fatto riflettere Adua circa il suo rapporto con Dayane e rimesso le cose apposto.

È tarda sera e Adua Del Vesco si trova in veranda a conversare con Giulia Salemi, la persona che più di tutte, dopo Dayane Mello, è riuscita a capirla e a starle accanto. Con la Salemi, Rosalinda ha parlato di Dayane e della vicinanza tra quest’ultima e Sonia Lorenzini:

“Io le voglio bene, però so che sotto molti aspetti non riusciamo a comprenderci, come se parlassimo due lingue diverse. Sai io sto provando ad andare oltre, prima l’ho abbracciata: io ho compreso lei, non so se lei ha compreso me. Io nella mia totale sincerità ho detto tutto di lei, anche le cose che mi hanno fatto rimanere male, dei gesti che ha fatto nei suoi confronti e che prima faceva con me. Io sono un essere umano, non è questione di gelosia. Se ci sono io davanti e c’è lei e lei le chiede: “entriamo in vasca insieme?” è normale che ci resti male perché sono cose che abbiamo sempre fatto insieme e visto che già negli scorsi giorni ho visto un allontanamento io ci rimango male, è umano”.

Ha confessato Adua Del Vesco, che ha manifestato un po’ di gelosia nei confronti di Dayane Mello, sebbene cerchi di mascherarla. Poi l’ammissione:

“Io di Dayane in un certo senso sono innamorata, non so se riesco a spiegarmi, ma per me non c’è distinzione tra amore e amicizia. Amo le mie amiche e posso anche avere delle reazioni eccessive. Sai molti mi dicono che devo aprire gli occhi, è un bel gesto, ma io di base non cambierò mai, rimarrò sempre la persona che sono. Io magari ho sbagliato ad avere una reazione forte con Dayane, ma io sono certa di una cosa: io amo lei e l’accetto per come è e vorrei che lei facesse lo stesso con me”.

Rosalinda che spiega i sentimenti che prova per Dayane.

Dice a Giulia: "io ti voglio tanto bene, veramente."

Giulia: "tu per me sei l'anima più pura qua dentro."



Questo quanto confessato da Adua Del Vesco a Giulia Salemi, che l’ha ascoltata in silenzio. Ma niente paura! Dopo il temporale torna sempre il sereno e ora le cose tra lei e Dayane Mello sembrano essere finalmente ritornate alla normalità. Le due hanno avuto modo di parlare e riappacificarsi.

C’è da dire che Rosalinda e Dayane in questi mesi non si sono risparmiate parole d’affetto e la prima a manifestare profondo affetto è stata proprio la Mello…