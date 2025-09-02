A distanza di pochissime ore dalla partenza della nuova edizione di Affari Tuoi, Stefano De Martino mostra in anteprima il nuovo studio e la nuova grafica dei pacchi. Ecco tutte le novità del celebre game show di Rai 1.

Le novità della nuova edizione di Affari Tuoi

L’attesa è ufficialmente finita! Stasera su Rai 1 parte infatti la nuova attesissima edizione di Affari Tuoi, ancora una volta con la conduzione di Stefano De Martino. Dopo una pausa di due mesi, il celebre game show del primo canale è pronto a fare il suo ritorno e a tenere compagnia a milioni di italiani sera dopo sera. Tante sono le novità previste quest’anno, a partire da uno studio completamente rinnovato e una nuova grafica per i pacchi. Ieri pomeriggio così, per presentare la nuova edizione, il conduttore partenopeo si è collegato con Estate in diretta e ha svelato le prime news. Il conduttore ha così affermato: “Siamo nel pieno delle prove, stiamo rodando la macchina. Siamo tutti tornati a lavoro da qualche giorno”. Ma non solo.

La vera novità di quest’anno, come è stato svelato già da qualche settimana, sarà il pacco nero. Stefano De Martino ha spiegato che si tratterà di un pacco che sarà un vero mistero anche per il Dottore e avrà un valore, che verrà attribuito all’inizio di ogni puntata dal notaio, che andrà da 0 a 300mila euro.

Parlando invece dell’approccio con il fedele pubblico di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha dichiarato entusiasta: “Come approccerò con il pubblico? Con il sorriso di sempre. Questo studio è un manicomio vero e proprio, è pieno di imprevisti, a partire dalla storia dei concorrenti e il modo in cui si mescola con il gioco. Non vedo l’ora di ricominciare”.

Non resta dunque che attendere questa sera per la prima attesissima puntata della nuova edizione, certi che anche stavolta sarò un vero successo. Appuntamento come sempre alle 20:35, naturalmente su Rai 1.