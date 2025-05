Ad Affari Tuoi questa sera Giovanni Esposito è stato protagonista di una caduta e il momento è diventato virale suo social.

Affari Tuoi, la caduta di Giovanni Esposito

La puntata di Affari Tuoi questa sera si è aperta letteralmente con il botto! A giocare per l’Umbria è Benedetta e insieme a lei sua figlia. Nonostante sia lei la protagonista della serata a prendersi la scena nei primi secondi è stato subito l’attore Giovanni Esposito. Al suo ingresso in studio infatti è accaduto qualcosa di inaspettato. Il regista partenopeo infatti non si è reso conto, ha messo male il piede ed è caduto. Più che caduta effettiva è sembrata una scivolata.

Il momento è diventato subito virale e non sono mancate le risate non solo in studio ma anche da parte del web, che ne ha già realizzato dei meme. Dopo che Esposito ha preso posto, il conduttore di Affari Tuoi ha subito voluto capire da lui cosa fosse successo realmente.

Tra una risata e un’altra, l’attore ha confidato che ha perso l’equilibrio e, di conseguenza, è arrivato lungo lungo per terra. Davanti a lui c’era Carmen Di Pietro e ha cercato di evitare di cadere addosso a lei, riuscendoci fortunatamente. Il momento è proseguito ancora tra le battute del presentatore e dei suoi ospiti.

Spazio poi alla serata con la partita di Benedetta, dove non sono mancati numerosi colpi di scena!