Oggi domenica 4 aprile ha fatto ritorno su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi. Stasera quanto hanno vinto durante il gioco dei pacchi? Scopriamo insieme com’è andata.

Stasera ad Affari Tuoi quanto hanno vinto

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi? Questa è la domanda che in tanti si pongono stasera dopo non essere riusciti a seguire la puntata del 4 maggio. Martina ha accettato l’offerta di 75.000 Euro, ma com’è andata in questo nuovo speciale appuntamento in prima serata? Oggi nel gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha giocato Benedetta, pacchista dell’Umbria. Lei arriva da Marsciano e nella vita fa la cassiera in un supermercato. È sposata con Daniele e ha tre meravigliosi figli. Ad accompagnarla Margherita, sua figlia. La concorrente ha fatto il suo gioco con il pacco numero 15.

Nel corso di questo appuntamento abbiamo assistito a scelte fatte dal concorrente che hanno tenuto con il fiato sospeso i telespettatori, curiosi di sapere quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, oggi 4 maggio.

Anche stavolta, come accade in ogni puntata, abbiamo cominciato con l’apertura dei primi tre pacchi, dal valore di 0 Euro; 100.000 Euro e 500 Euro. Il Dottore ha subito proposto il cambio, rifiutato da Benedetta. In un secondo momento ad Affari Tuoi, durante questa partita Benedetta ha potuto selezionare altri tre pacchi, che nascondevano nel dettaglio 100 Euro, poi ancora 75.000 Euro e, per concludere, 50.000 Euro.

Qui ovviamente è entrato in gioco nuovamente il Dottore, che ha fatto la sua mossa con la concorrente: cambio oppure offerta. La prima proposta è stata di 30.000 Euro. Benedetta di Affari Tuoi dopo aver fatto le sue valutazioni non ha avuto dubbi: ha rifiutato e deciso di proseguire con la sua partita. Così abbiamo potuto assistere all’apertura di altri 3 pacchi: 200 Euro; Gennarino e il Sagrantino. E poi cosa è successo ancora durante la partita?

Benedetta quanto ha vinto al gioco dei pacchi?

La puntata è proseguita con la chiamata da parte del Dottore, che ha proposto il cambio per due tiri. Qual è stata a risposta di Benedetta? Ha rifiutato e scelto di proseguire. Da questo momento abbiamo visto sfumare altri due pacchi dal valore di: 30.000 Euro. In seguito sempre il Dottore ha presentato 30.000 Euro e un tiro, ma Benedetta di Affari Tuoi ha preferito andare avanti nella sua partita. Nel pacco successivo sono andati persi 20 Euro.

L’appassionante sfida è continuata con l’ennesima proposta da parte del Dottore: tiri o un cambio. Benedetta ha voluto continuare. In gioco ci sono ancora diversi pacchi blu e rossi. Sono spariti nello specifico 300.000 Euro.

Arrivati a questo punto sono ancora in gioco 7 pacchi ad Affari Tuoi. Quindi il Dottore ha proposto un’offerta a Benedetta, dalla cifra di 15 mila Euro oppure un tiro preciso. Ma per come si è messa la partita ci si aspettava altro forse, quindi a questo punto Benedetta ha rifiutato l’offerta.

Andiamo avanti per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi nella puntata del 4 maggio? Seguendo la partita Benedetta scelto il pacco da eliminare, che conteneva 50 Euro. A questo punto il Dottore ha suggerito un cambio o un tiro. Benedetta ha scelto di cambiare il suo pacco. Ha lasciato il pacco 15 e preso il numero 8. Con il tiro rimasto hanno deciso di aprire il pacco che avevano precedentemente. Al suo interno c’erano 10 Euro. Poi a seguire l’offerta da parte del Dottore, che ha domandato a Benedetta quanto volesse per chiudere la gara. Lei ha affermato di volere 100.000 Euro. Ma il Dottore ha detto no e ha offerto 25.000 Euro o un tiro, ma c’è stato un nulla di fatto.

Si è aperto un altro pacco da 15.000 Euro. Ma il Dottore non si è arreso e a Benedetta ha proposto un tiro o un cambio! Benedetta dopo un’attenta analisi ha detto “no, grazie”. Così si è a spacchettare altri 20.000 Euro. In gioco solo tre pacchi. Il Dottore ha poi rilanciato con 35.000 Euro, rifiutati dalla concorrente. In gioco ancora 1 Euro, 10.000 Euro e 200.000 Euro. I 10.000 sono spariti.

Sono rimasti solo 1 Euro e 200.000 Euro! Il Dottore ha proposto 70.000 Euro. La pacchista ha deciso di accettare. Nel pacco Benedetta ha trovato 200.000 Euro, mentre nel pacco del suo avversario c’era 1 Euro.

Benedetta ad Affari Tuoi nella puntata del 4 maggio ha vinto la bellezza di 70.000 Euro! Congratulazioni da tutti noi per la partita giocata!