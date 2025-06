Una nuova puntata di Affari Tuoi è andata in onda stasera, martedì 17 giugno 2025. Ma quanto hanno vinto al gioco dei pacchi? Scopriamolo insieme

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi?

Torna su Rai Uno l’appuntamento con Stefano De Martino e il programma dell’access prime time più visto della tv. Dopo la partita del simpatico Graziano dell’Abruzzo questa sera è stato il turno di Francesco dalla Toscana, che gioca dopo 31 puntate di permanenza.

Francesco viene da Vinci, in provincia di Firenze, e nella vita fa il parrucchiere. Al suo fianco c’è il fratello Luca, che gestisce un bed&breakfast a Spoleto. Il pacco pescato dalla ruota iniziale è quello con il numero 12.

Se siete curiosi di scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi mettetevi comodi: il gioco è appena iniziato. Si parte, come di consueto, con la chiamata dei primi sei pacchi. Inizio positivo con l’uscita dei pacchi da 200 euro, Gennarino, l’amatissima mascotte a quattro zampe del programma, e 500 euro.

Il primo passo falso costa a Francesco 200.000 euro. E via con un pacco da 15.000 euro fino a un ultimo tiro da 0€. Il concorrente arriva alla prima chiamata con il Dottore in vantaggio con solo due rossi eliminati contro quattro blu. La prima offerta economica è di 31.000 euro, esattamente come il numero di puntate del pacchista in trasmissione.

Il parrucchiere rifiuta l’assegno e prosegue con la sua partita. Altri tre tiri da fare. Il primo non è fortunato e costa ben 75.000 euro. Ci si riprende immediatamente con l’eliminazione dal tabellone del premio da 10 euro. Purtroppo però il giro si conclude con la chiamata del pacco da 50.000 euro.

Una tripletta non fortunata per Francesco, che riceve la seconda telefonata con una proposta di un cambio. Il concorrente decide di mantenere il suo pacco e proseguire la partita.

Quanto ha vinto Francesco ad Affari Tuoi?

Il terzo giro di Francesco parte con un piatto di pappardelle, la specialità regionale della serata. Passo falso salatissimo per il concorrente, che brucia anche i 300.000 euro. Il terzo e ultimo tiro del giro è positivo e vale 50 euro.

Cinque premi rossi ancora disponibili contro soltanto tre blu. Al terzo contatto telefonico il Dottore gioca i prossimi due tiri a carte: da una parte il cambio e dall’altra l’offerta. Francesco pesca la prossima mossa del Dottore, che è un cambio.

Questa volta il concorrente decide di accettare la proposta: molla il 12 e prende il pacco 6, numero legato a una persona cara scomparsa. Francesco però decide di non scoprire subito il pacco appena mollato ma apre quello del Piemonte, contenente solo 1€. Di seguito viene eliminato anche il premio da 5.000 euro.

Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi a breve avrete la vostra risposta. Intanto arriva un nuovo contatto telefonico del Dottore, che questa volta ha un’offerta di 18.000 euro. Francesco sceglie però di rispedire al mittente anche questa proposta.

Il primo tiro brucia il penultimo blu rimasto in palio, quello da 5€ mentre il secondo vale 20.000 euro. Tre rossi ancora in palio (di cui uno da 100.000 euro) e solo un blu. Il Dottore torna a offrire un cambio, che questa volta viene rifiutato da Francesco.

Un solo tiro da fare e il parrucchiere opta per il pacco dell’Umbria, che contiene il premio da 100.000 euro. 30.000, 10.000 e 100 euro ancora in gioco. Il Dottore fa una nuova offerta del valore della cifra di mezzo, 10.000 euro. Francesco però non demorde e trita l’assegno.

Ultimo tiro prima del ballottaggio finale, con cui Francesco elimina l’ultimo blu ancora in palio: quello da 100 euro. Per il concorrente toscano sono soldi sicuri: 10.000 o 30.000 euro? L’ultima proposta del Dottore è un cambio. Francesco decide di cambiare di nuovo e prende il pacco 13.

Scelta che si rivela ‘sbagliata’: nel 6 appena mollato c’erano i 30.000, nel 13 ci sono i 10.000 euro. Ma quanto hanno vinto dunque stasera ad Affari Tuoi? Ora abbiamo finalmente la risposta: Francesco porta a casa 10.000 euro. Congratulazioni!