Quanto hanno vinto ai pacchi durante la puntata del 9 maggio 2025 di Affari Tuoi? A giocare è stato Steven e qui vi sveliamo la sua partita!

A seguito della breve pausa dopo l’elezione di Papa Leone XIV, ieri sera è tornato un nuovo appuntamento con il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Quanto hanno vinto durante la partita del 9 maggio? A giocare Steven dal Trentino Alto Adige. Al suo fianco a supportarlo è stata Viviana, la sua fidanzata, con la quale ha ha una figlia di nome Olivia. Lui fa formazione alle aziende in inglese e ha ben 8 fratelli e le sue origini sono irlandesi. Per giocare questa partita ha scelto il pacco numero 10.

La partita per Steven ad Affari Tuoi è iniziata bene e se volete scoprire quanto ha vinto vi invitiamo a seguirci. I primi sei pacchi contenevano 20 Euro, 20.000 Euro e 100 Euro. Poi ancora 200 Euro, i pretzel e 10 Euro. Insomma un buon esordio per il concorrente.

Il Dottore ha quindi proposto 40.000 Euro, che il pacchista ha però rifiutato. Successivamente ha potuto aprire altri tre pacchi da 50.000 Euro, 75.000 Euro e 15.000 Euro. A questo punto il Dottore ha offerto il cambio, che Steven ha accolto. A lui è andato il pacco numero 6, che sembra essere ricorrente spesso nella sua vita.

Via il dente via il dolore, perché Steven ha voluto scoprire cosa contenesse il pacco numero 10. C’erano 5.000 Euro. Quindi quanto ha vinto Steven ad Affari Tuoi? La partita è ancora molto lunga, ma in corso d’opera qualche mossa falsa l’ha fatta eccome quando ha scoperto i 200.000 Euro e i 100.000 Euro.

A questo punto per sbaragliare un po’ le carte, il Dottore è andato a ribasso con 20.000 Euro, ma l’offerta è stata rifiutata. Il pacco aperto successivamente conteneva appena 5 Euro. Bene così. Il successivo cambio proposto dal Dottore ha ricevuto un secco no dal concorrente di Affari Tuoi.

Poi l’apertura di un altro pacco dove era presente Gennarino. Così il Dottore ha nuovamente alzato l’offerta a 30.000 Euro. Steven però ha voluto andare avanti e ha aperto il pacco da 500 Euro.

Ma quindi quanto hanno vinto ad Affari Tuoi nella puntata del 9 maggio? La gara è proseguita con l’offerta di 36 mila Euro da parte del Dottore. Ancora una volta però Steven ha voluto aprire un altro pacco e ha trovato 30.000 Euro. Poi ancora un’offerta maggiore del dottore dal 40.000 Euro, rifiutati dal concorrente del Trentino Alto Adige. Questa mossa ha quindi previsto l’eliminazione di un altro pacco dal contenuto di 50 Euro.

Sempre vivi il 300.000 Euro. Intanto il Dottore ha alzato la posta il gioco con ben 65.000 Euro. Con coraggio però Steven ha detto ancora no. E a quanto pare è stata una mossa vincente dato che nel pacco successivo ha trovato 0 Euro!

In totale sono rimasti vivi i 10.000 Euro e i 300.000 Euro. Ed è qui che è arrivata la proposta spiazzante di 130.000 Euro! A questo punto Steven ha preferito fermarsi, dopo avere rischiato parecchio precedentemente. Ha preferito ascoltare la sua fidanzata e fare una scelta responsabile. Per questo ha accettato l’offerta del Dottore.

Steven ha quindi portato a casa 130.000 Euro sicuro se vi state chiedendo quanto hanno vinto ad Affari Tuoi, ma avrebbe potuto guadagnarne molti di più se avesse portato la partita fino in fondo. Sul finale infatti il concorrente è stato beffato. Il suo pacco numero 6, cambiato in corso d’opera, conteneva infatti 300.000 Euro!

Seppur dispiaciuto Steven può comunque sorridere. Congratulazioni!