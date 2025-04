Anche stasera Affari Tuoi non va in onda, cosa vedremo al suo posto

Oggi 26 aprile la puntata del sabato di Affari Tuoi non va in onda. Al suo posto cosa ci sarà allora? Ecco tutti i dettagli.

Affari Tuoi stasera non va in onda

Tra chi ha deciso comunque di andare in onda, c’è Affari Tuoi che nell’ultimo periodo non sembra trovare pace nel palinsesto di Rai 1. L’evento di portata mondiale con la morte di Papa Francesco ha sconvolto il mondo intero e stravolto, di conseguenza, i palinsesti televisivi delle reti.

Solo in quest’ultima settimana Affari Tuoi ha saltato quattro messe in onda. Precisamente quella del Venerdì Santo, poi il 21 e 22 aprile con la morte di Papa Francesco e quella di oggi del 26 aprile, dopo i funerali del Santo Padre. Il gioco del pacchi sarà quindi rimpiazzato da un altro contenuto speciale dedicato alla dipartita del Pontefice.

Lo storico game show condotto da Stefano De Martino si è trovato quindi nella situazione di fermarsi nuovamente. Affari Tuoi oggi 26 aprile non va in onda e per tale ragione su Rai 1 ci sarà uno speciale dedicato alle esequie di Sua Santità. Si parlerà ovviamente anche di quelli che saranno gli scenari dell’imminente Conclave, in programma a maggio.

In questi giorni di lutto quindi Affari Tuoi ha deciso di fermarsi e ceduto il passo a Porta a Porta, che abbiamo spesso ritrovato in prima serata. Bruno Vespa e i suoi ospiti dunque racconteranno questa settimana, soffermandosi in particolare su questa giornata e ciò che verrà. Lo speciale in questione prende il nome di “Il Nuovo Inizio di Papa Francesco“.

Dopo Porta a Porta, intorno alle ore 23:20, su Rai 1 andrà in onda ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, commedia del 2019 con Alessandro Gassmann. Ecco perché quindi stasera Affari Tuoi non va in onda! Appuntamento, salvo cambiamenti, a domenica 27 aprile.