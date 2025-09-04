Torna con un nuovo appuntamento su Rai 1 oggi giovedì 4 settembre 2025 il gioco dei pacchi. Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi e cosa è successo durante la partita? Vediamolo insieme.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Prosegue la prima settimana di programmazione di Affari Tuoi, che torna in onda dopo la pausa estiva. Alla guida per il secondo anno consecutivo è ancora una volta Stefano De Martino, che quest’anno si trova a dover sfidare la rinata La ruota della fortuna guidata da Gerry Scotti (qui per recuperare gli ascolti delle prime puntate).

Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Ve lo sveliamo subito. Intanto a giocare questa sera è stata Marianna (soprannominata simpaticamente Jasmine da Stefano) dalla Sicilia. Marianna viene da Misilmeri, in provincia di Palermo, e vive insieme a sua nonna, a sua madre e a sua figlia Giorgia. Marianna racconta di essere una ragazza madre e di aver avuto sua figlia a 16 anni.

Al suo fianco c’è il fratello Domenico, massoterapista e docente di una scuola di formazione. Il pacco pescato dalla concorrente è quello contenente il numero 6. Ma entriamo nel vivo della partita per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi.

Si parte con i primi sei pacchi e immediatamente con un ballo propiziatorio sulle note di Anema e core di Serena Brancale: il primo pacco contiene solo 0€. Dopo la gioia c’è subito il primo passo falso, con l’eliminazione del premio da 100.000 euro. Nulla da fare neanche con la terza chiamata, contenente i 300.000 euro.

Si torna sulla retta via con i pacchi da 5 e 1 euro. Il primo giro si conclude con l’uscita del pacco da 50.000 euro e una situazione di parità tra rossi e blu. Arriva la prima chiamata del Dottore, che propone un cambio. Proposta che è stata immediatamente cestinata dalla concorrente.

Si riparte con altri tre tiri. Nuovo giro che comincia nel migliore dei modi, con l’uscita dei pacchi da 50€ e da 100€. La tripletta termina con un altro pacco blu, quello da 500 euro. La partita di Marianna torna a prendere il verso giusto quando arriva la seconda telefonata del Dottore.

Arriva la prima offerta della serata ed è del valore di 19.000 euro. “È una cifra importante però Stefano ho cominciato adesso, mi sto divertendo e voglio giocare“, dichiara Marianna mentre trita l’assegno con la proposta economica.

Quanto ha vinto Marianna ad Affari Tuoi?

Si torna a giocare con l’uscita del pacco da 30.000 euro. Successivamente viene eliminato anche quello da 10.000 euro. Il terzo e ultimo tiro della tripletta è quello contenente il bummolo, contenitore tradizionale siciliano. Per Marianna restano in gioco tre pacchi blu e quattro rossi, tra cui quello da 200.000 euro. C’è ancora il pacco nero in gara, il cui contenuto è sconosciuto a tutti (persino al Dottore).

Per la terza telefonata il Dottore offre alla concorrente un cambio. Marianna accetta, lascia il pacco numero 6 e prende quello numero 15 appartenente al Molise. La pacchista si toglie subito il dente e apre il pacco appena lasciato, dove c’erano solo 20 euro.

Il Dottore telefona nuovamente con una nuova proposta economica, questa volta del valore di 25.000 euro. Ancora una volta però Marianna decide di rifiutare l’offerta e di andare avanti. Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi a breve, finalmente, avrete la vostra risposta.

Si procede con il gioco e con un’unica chiamata da fare, che costa alla concorrente 15.000 euro. Risentiamo nuovamente il Dottore, che propone ancora il cambio. Marianna sceglie di tenere il suo pacco e prosegue la sua partita con un solo tiro. Il pacco chiamato contiene solo 200 euro.

La nuova offerta del Dottore vale 31.000 euro, una somma ragguardevole. Neanche questa volta però Marianna decide di accettare. E si continua con l’uscita di Gennarino, l’ultimo pacco blu ancora in gara! Si festeggia con l’ingresso della mascotte a quattro zampe più amata dagli italiani.

C’è una nuova proposta di cambio per la concorrente ma per l’ennesima volta la risposta è no. Bruciato anche il pacco nero, che conteneva soltanto 500 euro. Solo tre pacchi rossi ancora in gara prima di scoprire quanto ha vinto Marianna ad Affari Tuoi.

L’offerta del Dottore è di ben 50.000 euro o, in alternativa, Marianna può proseguire con un solo tiro prima del ballottaggio finale. La pacchista vuole giocare fino alla fine e trita l’assegno. Purtroppo però la concorrente brucia sul finale il pacco da 200.000 euro.

Ultima chiamata dal parte del Dottore, che torna con una proposta economica di 47.500 euro. Per poter avere accesso all’offerta però deve pescare la carta dell’offerta, cosa che Marianna riesce a fare. La concorrente sceglie di proseguire fino alla fine.

Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Finalmente abbiamo la risposta: Marianna torna a casa con 20.000 euro, nell’altro pacco c’erano 75.000 euro. Congratulazioni!