Puntata del 13 giugno di Affari Tuoi. Quanto hanno vinto nel corso della serata del gioco dei pacchi su Rai 1? Ecco com’è andata ad Alessia, concorrente del Trentino Alto Adige.

Ad Affari Tuoi quanto hanno vinto?

Quante emozioni nel gioco dei pacchi durante la puntata del 13 giugno. La sfortunata gara di Fabio della Valle d’Aosta, ha lasciato spazio ad Alessia. Ad Affari Tuoi quanto hanno vinto ieri sera e com’è andata la gara condotta da Stefano De Martino? Vediamo dunque com’è andata.

A fare il suo gioco è stata Alessia, concorrente del Trentino Alto Adige. È insegnante di inglese e dalla ruota ha pescato il pacco numero 4. Con lei in questa partita la mamma Lucia.

La serata per Alessia, concorrente trentina di Affari Tuoi, è iniziata con qualche difficoltà. Il primo pacco aperto ha tolto subito i 200.000 Euro dal tabellone. I pacchi successivi non sono andati molto meglio: ha perso altri 30.000, poi 200.000, e infine 75.000 Euro. Per fortuna, un po’ di sollievo è arrivato con l’eliminazione di appena 1 euro e l’ingresso di Gennarino, il tenero jack russell del programma.

Nonostante la sfortuna iniziale, Alessia di Affari Tuoi ha mantenuto il sangue freddo. Il Dottore le ha offerto subito 30.000 Euro, ma lei ha rifiutato. Si è detta decisa ad andare avanti. Dopo aver eliminato altri pacchi blu, il Dottore le ha proposto un cambio, che ha rifiutato, e poi un’offerta di 35.000 Euro. Anche questa è stata respinta al mittente.

Quindi quanto hanno vinto ad Affari Tuoi nella puntata del 13 giugno?

Alessia quanto ha vinto al gioco dei pacchi

Com’è andata dunque la partita di Alessia ad Affari Tuoi e quanto hanno vinto lei e la sua mamma Lucia? Sono riuscite nell’impresa di sconfiggere il Dottore?

Un momento chiave è arrivato quando la concorrente ha accettato il cambio: ha lasciato il pacco 4 per prendersi il numero 8, alla quale ha raccontato di essere particolarmente legata. Nel suo precedente erano presenti 20.000 Euro. Mossa vincente dato che erano ancora attivi altri pacchi importanti.

Sul finire della puntata, però, la tensione è salita e si è fatta sentire. Dopo aver eliminato i 100.000 Euro e rifiutato offerte di 35.000 e 40.000 Euro, il Dottore ha rilanciato con 45.000 Euro. Alessia ha accettato, fidandosi così del suo istinto.

Scelta vincente la sua, vista la situazione in cui si è trovata. Nel pacco preso c’erano 10.000 Euro, mentre nel suo solo 5 euro.

Dunque se volete sapere quanto hanno vinto ad Affari Tuoi Alessia e la sua mamma, possiamo affermare che hanno portato a casa ben 45.000 Euro. Tra le lacrime la concorrente ha festeggiato. Un applauso ad Alessia!