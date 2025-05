L’esilarante imitazione di Maria De Filippi è approdata ieri nella puntata speciale di Affari Tuoi con una lettera per Stefano De Martino da risate assicurate.

Stefano De Martino sorpreso da ‘Maria De Filippi’

La puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 4 maggio è stata un vero successo per Stefano De Martino. Benedetta dall’Umbria è stata la protagonista del gioco dei pacchi, a cui hanno preso parte diversi ospiti musicali e non. Dopo alcuni dei bei momenti vissuti con Serena Brancale o ancora con Sal Da Vinci, l’incursione di Vincenzo De Lucia con l’imitazione di Maria De Filippi, è stato un altro momento altissimo della serata.

Nello show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, Vincenzo De Lucia ha fatto il suo ingresso con tailleur rosa, una parrucca bionda. Motivo? Replicare l’ingresso della conduttrice in apertura di puntata a C’è Posta Per Te. Ha studiato tutto nei minimi dettagli, avvicinandosi a centro studio, con una cartellina e busta in mano, dirigersi verso il presentatore.

“Ciao Stefano son contenta di esser qua, sai che per te ci sono sempre stata, non potevo mancare in questa serata speciale, anche se per un’apparizione, ma d’altronde sono sempre Maria. Anche se in Rai mi vedono come il diavolo, sai un po’ hanno ragione, traditori, traditrici, tentatori, tentatrici, il falò, il fuoco”.

De Lucia ha fatto ridacchiare tutti con queste battute ad Affari Tuoi: “Ma questa è la storia di un regalo, io devo consegnare la posta ad una persona che si chiama Stefano De Martino, arriva da una persona a te molto vicina, quasi più vicina di me. Sei pronto?”.

In attesa di sabato sera con la partenza di #CePostaPerTe … Vincenzo De Lucia interrompe lo speciale di #AffariTuoi nei panni di Maria De Filippi con il jingle di C'è Posta



E dopo i complimenti, una lettera per Stefano De Martino pic.twitter.com/NFsqS9Jjoh — Vento (@Vento_Elios) January 6, 2025

Esattamente come avviene nel people show di Canale 5, De Lucia nei panni di Maria De Filippi ha letto la lettera scritta dalla persona che ha chiamato C’è Posta per Stefano De Martino:

“Amore mio, ti scrivo anche se di solito sono abituato a telefonarti, ti chiamo ogni sera e stiamo sempre al telefono, hop un piano illimitato e penso che siamo una coppia di fatto. Si vede che ti sei integrato bene in Rai, perché come molti lavoratori statali sei contento di stare tutto il giorno al telefono. Tu però non hai mai chiesto un certificato medico per far festa al lavoro, anzi, i giorni in cui non smetti di lavorare sono 000”.

Poi la lettera per Stefano De Martino è proseguita: “La nostra relazione è la più lunga che tu abbia mai avuto. Non che ci volesse molto, non so se è amore, ma sicuramente è tautologico. Mi hai persino dato un nomignolo, sono il tuo Squalo, anzi Pasqualo e il naufragar m’è dolce in questo mare. Gli innamorati hanno un posto del cuore, una città, ma io ho fatto di più per noi ho una regione fortunata”.

A questo punto non restava che aprire la busta. Ma il tutto si è concluso con un colpo di scena. Allo squillo del telefono De Lucia ha sorpreso Stefano De Martino: “Spiace davvero, spiace tanto, ma veramente tanto. Ho sbagliato destinatario era per Michele Mirabella di Elisir”. Frase questa che ha scatenato le risate di tutti!