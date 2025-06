Sapete qual è la puntata preferita di Stefano De Martino di Affari Tuoi? Il conduttore l’ha svelato recentemente in un’intervista e la sua risposta vi farà commuovere.

La puntata preferita di Affari Tuoi di Stefano De Martino

Durante il Festival della TV di Dogliani, tenutosi a fine maggio, Stefano De Martino ha raccontato la sua esperienza alla guida di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 che ha conquistato il pubblico nell’access prime time, macinando ascolti da record. Il conduttore, sempre più apprezzato dal pubblico, ha parlato del successo del programma e ha svelato quale, tra le tante puntate andate in onda, è la sua preferita ed è rimasta nel suo cuore.

“La mia preferita? Quella con un contadino molisano. Una situazione di assoluta normalità, che forse è proprio la chiave del successo del programma”, ha spiegato Stefano De Martino.

“Al di là della possibilità di vincere una grossa cifra, si torna a una dimensione umana, quotidiana. Un uomo che parte da casa, arriva in studio con la figlia, si diverte, gioca, vince, e prima di andare via saluta la moglie, i nipoti, gli amici del bar, dicendo: ‘Ci vediamo domenica’. In quella frase c’è l’essenza di Affari Tuoi”, ha aggiunto ancora Stefano De Martino tra gli applausi del pubblico.

Stefano De Martino: “La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata quella con il contadino molisano.

Se voi mi chiedete che cos’è #AffariTuoi, è questo” pic.twitter.com/W5vZrYhZM3 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 5, 2025

La puntata in questione citata al Festival della TV da Stefano, molti telespettatori probabilmente la ricorderanno con affetto. È andata in onda il 19 maggio 2025 e ha avuto come protagonista Angelo. Per chi non lo ricordasse è il simpatico agricoltore molisano accompagnato dalla figlia Annamaria. Con tanta voglia di mettersi alla prova e determinazione, Angelo ha portato a casa ben 200.000 Euro.

Un momento televisivo che ha toccato il cuore del pubblico, ma anche quello di Stefano De Martino evidentemente, che ha trovato proprio in quella semplicità l’anima autentica di Affari Tuoi.