Mercoledì 4 giugno è andato in onda un altro appuntamento con il programma leader dell’access prime time. Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Scopriamolo insieme!

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Dopo la partita (non esattamente fortunata) di Valerio dell’Umbria, questa sera mercoledì 4 giugno a giocare con Stefano De Martino è stato Simone dalle Marche. Se vi state domandando quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, a breve avrete la vostra risposta. Intanto conosciamo meglio di stasera.

Simone viene da Monte Urano, in provincia di Fermo, e ha un’azienda agricola in cui alleva tacchinelle. Al suo fianco c’è la compagna Valeria, in dolce attesa del primo figlio, ed è una zootecnica. Il pacco pescato dalla ruota è quello con il numero 4.

La partita inizia con i canonici sei tiri. Bruciati subito 50.000, 75.000 e 100.000 euro. Arrivano finalmente tiri fortunati da 50 e 500€. Il primo tragico giro si conclude con l’uscita del premio da 200.00 euro.

Dopo un avvio tutt’altro che fortunato arriva la prima telefonata del Dottore. La prima proposta è quella di un cambio, rigettata però dal fattore. Il gioco prosegue con altri tre tiri e un unico obiettivo: eliminare più blu possibili. Dopo un mantra recitato da Stefano e dal pubblico, viene scelto il pacco contenente 200€.

Fuori anche i pacchi contenenti 20€ e Gennarino. La partita sembra essersi raddrizzata per Simone quando arriva la seconda chiamata da parte del Dottore. Questa volta la proposta ha un valore economico ed è un’offerta di 20.000 euro. Nulla da fare però, il concorrente sceglie di tritare l’assegno e continuare la sua partita.

Altri tre pacchi da chiamare. Si riparte con l’eliminazione dal tabellone del premio da 5€, a cui segue quello da 20.000 euro. L’ultimo tiro della tripletta è fortunato ed è del valore di 0€. Tutti in pista sulle note di Anema e core di Serena Brancale.

Quanto ha vinto Simone ad Affari Tuoi?

Cinque rossi ancora in gioco e appena 3 blu. Ma quanto ha vinto stasera Simone ad Affari Tuoi? A breve lo scopriremo. Intanto arriva la terza chiamata del Dottore, che fa nuovamente un’offerta economica. 25.000 euro per abbandonare subito il gioco o, in alternativa, proseguire con un altro tiro.

Simone decide di puntare più in alto e rifiuta l’offerta. Purtroppo viene eliminato il pacco contenente 30.000 euro. Squilla di nuovo il telefono e questa volta dall’altro lato della cornetta viene offerto un cambio. Un tiro fortunato da 1€ porta la partita di Simone in vantaggio: ha solo due pacchi blu ancora in ballo.

Il Dottore però non demorde e questa volta si gioca la sua proposta a carte. Simone sceglie la carta contenente la prossima mossa del Dottore, l’offerta. Si ritorna a una proposta economica di 25.000 euro. Breve pausa di riflessione per Simone e la sua compagna Valeria, che scelgono di andare avanti con la partita.

Ancora un tiro da fare. L’imprenditore agricolo sceglie il pacco del Molise, che contiene solo 100€. Resta solo un pacco blu, contro quattro rossi. Il Dottore alterna ancora e questa volta propone a Simone un cambio. La proposta viene rispedita al mittente.

L’unico tiro in programma costa 10.000 euro. Si va a sentire nuovamente il Dottore. Il concorrente è disposto ad andare via solo con un’offerta di 60.000 euro. La proposta economica è esattamente la metà della richiesta dell’imprenditore: 30.000 euro. Simone sceglie però di proseguire ancora la sua partita.

Un altro tiro da fare quando c’è ancora in gioco il premio più alto da 300.000 euro che, purtroppo, viene bruciato dal concorrente. Ultimo tiro da fare prima del ballotaggio finale: il Dottore offre 5.000 euro. Tritato anche questo assegno, Simone vuole giocare fino all’ultimo pacco.

L’ultima scelta costa 5.000 euro. Restano in palio solo il pacco da 15.000 euro e quello contenente il verdicchio, vino marchigiano e specialità regionale della serata. Il Dottore propone nuovamente il cambio e, questa volta, Simone decide di accettarlo.

Il fattore abbandona il pacco numero 4 e prende il numero 20. Scelta che si rivela corretta: Simone torna a casa proprio con 15.000 euro. Perciò se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi ora abbiamo la risposta.