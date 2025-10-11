Niente Affari Tuoi stasera! La puntata di sabato 11 ottobre salta e non va in onda, a causa della partita della Nazionale Italiana. Ma quindi ora quando torna il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino?

Stasera Affari Tuoi non va in onda

Dopo la divertente puntata di Tale e Quale Show, questa sera Rai 1 subirà delle variazioni importanti nel suo palinsesto. Se, come detto, Ballando con le Stelle partirà alle 22:50 (con conclusione intorno alle 02:00), non sarà lo stesso per Stefano De Martino e Affari Tuoi.

Il gioco dei pacchi oggi 11 ottobre 2025 non andrà in onda. Il motivo, come già detto è legato all’importante partita Italia-Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio 2026. Appuntamento che la squadra di Gennaro Gattuso non può certamente fallire. Per questo motivo, vista la rilevanza dell’evento, Rai 1 ha deciso di lasciare spazio al match e mettere in pausa Affari Tuoi.

Il programma di Stefano De Martino, peraltro, era appena sbarcato nel sabato sera della rete, per trainare al meglio Ballando con le Stelle, che già aveva subito dunque un cambio d’orario con partenza alle 21:30 circa.

Stasera però non sarà così. La domanda che ora molti telespettatori si pongono è la seguente: quando torna Affari Tuoi dopo questo breve stop inevitabile? L’appuntamento con il gioco dei pacchi è previsto per domenica 12 ottobre. Subito dopo il TG1 delle 20:00, Stefano De Martino tornerà a tenere compagnia ai telespettatori con una nuova imperdibile puntata. Si rinnoverà così nuovamente la sfida con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il programma di Gerry Scotti sta continuando a macinare successi e lo “scontro” con la trasmissione di Rai 1 sta appassionando i telespettatori.

Stasera dunque Affari Tuoi, come detto, si prenderà una piccola pausa e non andrà in onda. Per la prossima puntata ci sarà da pazientare domani domenica 12 ottobre!