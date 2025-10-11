La terza puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda più tardi sabato 11 ottobre 2025, a causa della partita tra Italia ed Estonia. Lo show inizierà solo dopo il fischio finale del match. Milly Carlucci ha promesso una puntata più breve ma intensa.

Ballando con le Stelle, perché inizia più tardi sabato 11

Non solo Mediaset (seppur per altri motivi). Cambia anche la programmazione di Rai 1 per sabato 11 ottobre 2025: se salta l’appuntamento con Affari Tuoi, la terza puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda in ritardo rispetto al solito orario. Il motivo? Una diretta importante: la partita Italia-Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio 2026.

Il match, che si svolgerà in prima serata, dovrebbe concludersi intorno alle 22:45. Solo dopo il fischio finale e il passaggio su Rai 2 per i commenti post-partita, Ballando con le Stelle potrà partire sul primo canale.

A confermare la notizia è stata proprio Milly Carlucci, volto storico del programma, che ha voluto rassicurare il pubblico con un messaggio affettuoso:

“Grazie del supporto eccezionale che, bontà vostra, state tributando a Ballando con le Stelle. Una settimana veramente impegnativa perché dovremo fare un lavoro di grande sintesi anche sul programma. Come sapete infatti sabato partiremo subito dopo la partita di calcio”.

Nonostante lo slittamento, Milly Carlucci ha fatto sapere che la puntata di Ballando con le Stelle non perderà ritmo né contenuti interessanti: “Faremo una puntata possibilmente più corta ma succosissima, perché sono nate tante storie, tanti temi interessanti di cui parlare e balli pazzeschi da mostrarvi”.

Il cambio di orario non sarà solo un piccolo aggiustamento: lo show inizierà con oltre un’ora di ritardo rispetto al solito, e questo comporterà anche una chiusura molto più in là nella notte. Tuttavia, la scelta sembra strategica: Rai 1 punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico, anche dopo una serata sportiva molto seguita, e fare concorrenza a programmi come Tú sí que vales su Mediaset.

Per il cast, ballerini e giudici, la puntata si preannuncia più intensa e probabilmente più snella, ma non per questo meno spettacolare. E per chi ama la danza sicuramente, seppur con un inizio posticipato, Ballando con le Stelle resta imperdibile.