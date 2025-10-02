Seppur con il sorriso, Stefano De Martino ha risposto alle critiche ricevute di recente su Affari Tuoi e risposto ancora una volta a Gerry Scotti e Mediaset. La battuta ha fatto il giro dei social, facendo chiacchierare gli utenti del web.

La stoccata di Stefano De Martino

Dopo settimane di frecciatine e giudizi velati sul valore culturale di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha deciso di rispondere. Con il suo solito tono ironico e pacato, il conduttore partenopeo ha lanciato un nuovo affondo a Gerry Scotti e, più in generale, a Mediaset.

Tutto è accaduto durante l’ultima puntata del programma di Rai 1, quando il concorrente Giuseppe si è presentato raccontando di essere laureato in economia e commercio, pur svolgendo da decenni il mestiere di agricoltore:

“Faccio l’agricoltore da 60 anni, è una dinastia. Mio padre ha comprato il terreno e io ho continuato. Sono laureato in economia e commercio, ma ho scelto di fare questo”.

A quel punto, Stefano De Martino ha colto la palla al balzo per sdrammatizzare con una chiara allusione alle critiche ricevute da chi sostiene che nel suo programma “non serva la cultura”:

“Ah già è vero, oddio mi dispiace. Notaio però pure lei deve dare un occhio. Lei non può partecipare, mi dispiace, è laureato. Però se vuole la posso raccomandare per un altro gioco, se vuole la raccomando e posso fare una telefonata”.

La figlia del concorrente, anche lei presente in studio, ha rincarato la dose: “Sto studiando ingegneria biomedica. Mio fratello fa il dottorato a Barcellona, mio fratello lavora in Francia come dentista”.

Ancora una volta Stefano De Martino, con la sua consueta ironia, ha quindi concluso: “Ma come siamo messi? Ma dove vogliamo andare? No signori fermi tutti, la partita oggi è annullata, qui ci sono troppi laureati. Mi prendo la responsabilità io, ci sono troppi laureati”.

Una stoccata ironica, ma diretta, a chi in passato ha voluto sminuire Affari Tuoi, accusandolo di essere un gioco “senza merito”. Con garbo e senza alzare i toni, Stefano De Martino ha detto la sua. Ma è già arrivata una replica da parte di Gerry Scotti…..