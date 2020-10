Chi è Agostino Penna? Età, figli, canzoni e Instagram

Conosciamo insieme chi è Agostino Penna, concorrente di Tale e Quale Show: l’età, la biografia, i figli, le canzoni, la vita privata e il profilo Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Agostino Penna

Nome e Cognome: Agostino Penna

Data di nascita: 19 gennaio 1966

Luogo di Nascita: Avellino

Età: 54 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: musicista, compositore e attore

Moglie: informazione non disponibile

Figli: Ha due figlie

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @agostinopenna

Agostino Penna età e biografia

Ecco alcune informazioni circa la biografia del compositore. Quanti anni ha Agostino Penna? Il musicista è nato ad Avellino il 19 Gennaio 1966, dunque la sua età oggi è di 54 anni.

Sbirciando nella sua biografia abbiamo scoperto che fin da ragazzino, all’età di 15 anni più o meno, ha coltivato la passione per la musica.

Di seguito alcune notizie proprio tratte dalla biografia, carriera e la prima band avuta da Agostino Penna…

Carriera e canzoni

Ma cosa fa Agostino Penna? Ecco cosa conosciamo della sua carriera. All’età di 15 anni ha fondato la sua prima band, i Vanadium e da lì si è ben capito che la sua strada sarebbe stata proprio quella della musica.

Dopo il diploma al conservatorio, la carriera di Penna ha avuto una svolta grazie alla collaborazione con alcuni artisti della musica italiana, come Umberto Tozzi o ancora Marco Masini e Marco Ferradini. Per affinare ulteriormente il suo talento Agostino Penna è volato fino in America, dove ha studiato musica. Di fatto il suo talento non passa di certo inosservato, tanto che negli anni l’abbiamo visto esordire nel mondo della tv.

Durante la sua carriera Agostino Penna gode anche di qualche esperienza a teatro accanto a Lucio Dalla e Enrico Brignano.

Tra le curiosità di Agostino c’è una che ovviamente non può che balzare all’occhio dei telespettatori: il musicista ha partecipato al matrimonio esclusivo di David Bowie dove si è esibito per lui e i numerosi invitati. Ma non solo, ha anche preso parte ad un evento in onore di Meryl Streep.

Film

La sua carriera, infatti, è costellata da numerose esperienze in giro per il mondo, anche sul set. L’abbiamo visto recitare in Don Matteo prima e Distretto di Polizia, o ancora Il miracolo di Marcellino nel 2008.

Sempre nel 2008 è stato tra i protagonisti del premio Capri Hollywood, insieme ad alcuni artisti come Bennato e Paul Yang, dove ha avuto il piacere di esibirsi dinanzi a star internazionali.

Agostino Penna e Uomini e Donne

Nel corso della sua carriera Agostino ha inciso anche un disco per Rai Trade e in tutti questi anni ha firmato varie colonne sonore e canzoni.

Tra queste indimenticabile la sigla di Uomini e Donne che, non tutti sanno, ma è stata ideata proprio da lui.

Ecco cosa sappiamo della vita privata di Agostino Penna…

La vita privata di Agostino Penna

Della vita privata di Agostino Penna, purtroppo, non si conosce granché. Il musicista preferisce preservare la sua privacy dal gossip. Una scelta del tutto ammirevole. Il maestro ama piuttosto farsi conoscere come artista dal pubblico che lo segue.

Chi è la moglie di Agostino Penna? Non sappiamo nulla a tal proposito. Dunque non siamo in grado di dirvi se è sposato o ha una convivenza.

Come si chiama la figlia di Agostino Penna? Il musicista ha due figlie, una si chiama Francesca, mentre l’altra Romana. e nemmeno dai social siamo stati in grado di scoprirlo. Al tal proposito vediamo dove è possibile seguirlo su Instagram…

Dove seguire Agostino Penna: Instagram e social

Grazie ad una velocissima ricerca sul web è possibile seguire Agostino Penna tramite il suo account ufficiale di Instagram, dove conta circa 3549 followers.

Qui condivide tutto ciò che lo riguarda da vicino sia sul lavoro insieme alle star della tv e della musica, ma anche tante nel tempo libero. Ma non solo, perché è possibile seguirlo anche mediante il suo sito ufficiale.

Nel 2019 tramite i canali uffciali di Tale e Quale Show ha espresso tutta la sua gioia per questa nuova avventura:

“Sono emozionato e l’avranno visto e detto tutti, ma la mia emozione è ancora più grande perché finalmente mi vedete in piedi, dato che nelle esperienze passate mi avete visto sempre seduto al pianoforte. Posso dire di essere davvero molto contento di questa grande opportunità che mi hanno dato Carlo e gli autori e sarei ancora più contento se soddisfassi me innanzitutto. Voglio sempre il massimo da me stesso. Spero che con il vostro aiuto e consensi ed energia che senza dubbio mi manderete, farò una nuova prova e ci divertiremo insieme“.

Queste dunque le parole di Agostino Penna prima del debutto a Tale e Quale Show 2019. E a proposito del programma…

Agostino Penna a Tale e Quale Show

Dopo la vittoria dell’edizione del 2019, Agostino Penna torna nel 2020 per il Torneo dei Campioni! Ecco l’elenco dei protagonisti uomini:

Agostino Penna

Francesco Monte

Pago

Virginio

Sergio Muniz

Tra le donne, invece:

Quali saranno le imitazioni che dovranno riproporre? Staremo a vedere! Intanto facciamo loro il nostro miglior in bocca al lupo. Agostino riuscirà a bissare la vittoria del 2019?

Novella 2000 © riproduzione riservata.