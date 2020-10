Chi è Sergio Muniz? Età, moglie, figlia, carriera e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Sergio Muniz, dal chi è, all’età, alla moglie, alla figlia, alla carriera, a dove poterlo seguire su Instagram.

Chi è Sergio Muniz

Nome e Cognome: Sergio Muniz

Data di nascita: 24 settembre 1975

Luogo di Nascita: Bilbao

Età: 45 anni

Altezza: 1,88 m

Peso: 78 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attore e cantante

Fidanzato: Sergio è divorziato, e attualmente è fidanzato con Morena

Figli: Sergio non ha figli

Tatuaggi: Sergio non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sergiomunizllorente

Biografia, età, moglie e figlia

Sergio Muniz nasce a Bilbao, in Spagna, il 24 settembre 1975. La sua età è dunque di 45 anni. Della sua vita privata non si hanno molte informazioni. L’attore è sempre stato molto riservato e non si è mai esposto molto. Quello che è noto è che fin da giovane ha sentito il bisogno di lasciare la sua città natale, per avventurarsi all’estero in cerca di nuove occasione. A 18 anni arriva in Italia, dove riesce immediatamente a farsi notare per via della sua bellezza. Inizia così a lavorare come modello, sfilando per i brand più importanti e noti del mondo della moda.

E ancora della sua vita privata sappiamo che Muniz nel 2009 sposa la sua compagna Beatrice Bernardin. Dopo un lungo amore però nel 2017 Sergio e sua moglie annunciano la separazione, ed è proprio l’attore a rendere pubblica la notizia. Proprio in merito al divorzio, al settimanale F il modello dichiara:

“Non è più un segreto. Non è facile, certo, ma se fosse capitato anni fa sarei stato anche peggio. Oggi ho una consapevolezza diversa e non ci sto troppo male. Prima chiudevo e basta i rapporti, oggi sono cambiato. Il passato è passato e, se ci sono le condizioni per voltare pagina, allora ben venga. Anche se di batoste ne ho prese moltissime, penso che in coppia si perde la testa, subentra una sorta di follia e si manda al diavolo ogni logica. A 41 anni (finalmente!) ho capito che è tempo di calibrare le reazioni eccessive”.

In molti si chiedono anche se Sergio Muniz abbia una figlia. L’attore e la sua ex moglie non hanno dato alla luce un bambino, tuttavia Beatrice è mamma di Giorgia, avuta da una precedente relazione. Nonostante la separazione però Muniz ha affermato di non voler troncare i rapporti con la ragazza, essendoci tra di loro un profondo legame.

Dopo il divorzio da sua moglie, Sergio ha ritrovato la felicità, stavolta accanto di Morena, un’insegnante di yoga con la quale sta da alcuni anni. Proprio in merito alla sua nuova relazione, qualche settimana fa l’attore, nel corso di un’ospitata alla trasmissione di Rai 1 “C’è tempo per…”, ha affermato:

“Quello che cerco di darle è semplicemente il meglio che so dare. La vita di coppia a mio avviso è tutto un inventarsi, un continuare a rinfrescare sempre, anche dopo 4 anni, la relazione, facendola diventare unica. Non esiste secondo me un segreto, bisogna sempre avere e porsi nuovi sogni”.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Sergio Muniz.

Sergio Muniz carriera

Dopo aver iniziato la sua carriera da modello in Italia, Sergio Muniz debutta nel mondo dello spettacolo. Partecipa così alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi, dove conquista il cuore del pubblico. Grazie al suo carisma e alle sue doti di sopravvivenza, l’attore vince il reality con il 75% dei voti. Sempre nel corso dell’intervista a “C’è tempo per…”, Muniz ha ricordato la sua esperienza, e in merito afferma:

“Fu una sfida più con me stesso. Sono rimasto da solo per 46 giorni e non è stato semplice, però è interessante vedere come si riesce a superare determinati momenti e ad andare oltre i propri limiti”.

La carriera di Sergio Muniz prosegue quando l’anno successivo alla vittoria a L’Isola de Famosi debutta in tv come protagonista della miniserie tv di Canale 5, La signora delle camelie, con la regia di Lodovico Gasparini. Nel 2006 invece decide invece di fare ritorno in Spagna, dove inizia a farsi notare quando ottiene il ruolo di Juan Borgia nel film Los Borgia, diretto da Antonio Hernández. Contemporaneamente lo troviamo nel ruolo inviato nel reality El traidor su Cuatro TV e come protagonista del film I Giorni Perduti. Successivamente è nel cast di Dark Resurrection – Volume 1 e della miniserie tv Caterina e le sue figlie 2.

Nel 2007 Muniz porta in tournée in Italia la commedia Pene d’amor perdute, regia di Licio Galassi, con Nathalie Caldonazzo e Melania Maccaferri. L’anno successivo Sergio torna su Canale 5, quando entra a far parte del cast della miniserie Io non dimentico, diretta da Luciano Odorisio. Nel 2008 è invece tra i protagonisti della serie tv di Rai 2 Terapia d’urgenza, mentre nel 2011 è nel cast di Squadra antimafia – Palermo oggi 3.

Come se non bastasse Sergio Muniz nel 2009 debutta come cantante, presentando il singolo La Mar. Solo nel 2014 invece pubblica il suo primo EP, intitolato Playa. Dal 2016 inizia a collaborare con i Terapia Band. Successivamente per due stagioni lo troviamo nel cast del musical Mamma Mia. A settembre 2020 arriva per lui una nuova opportunità televisiva: Tale e Quale Show!

La partecipazione a Tale e Quale Show 2020

Parte venerdì 18 settembre Tale e Quale Show 2020. La nuova edizione del talent show Rai è attesissima e alla conduzione ancora una volta ci sarà Carlo Conti. 10 saranno i concorrenti che quest’anno si metteranno alla prova, e tra essi ci sarà anche Sergio Muniz, che per la prima volta ha deciso di prendere parte al programma.

Ecco cosa dichiara l’attore in merito alla partecipazione a Tale e Quale Show 2020:

“Io spero di divertirmi, così come mi sto già divertendo durante le prove. Spero anche di dare il massimo. Per me è un’altra sfida, e c’è tanto da imparare. Non ho mai imitato nessuno in vita mia, ho sempre fatto il lavoro contrario, portando i personaggi verso di me. Qui dovrò fare cose nuove. I coach ci aiuteranno tanto, ci stanno già aiutando, e devo ringraziarli, così come Carlo Conti. I giudici vedremo se li ringrazierò”.

Scopriamo ora chi ci si sarà a Tale e Quale Show 2020 oltre a Sergio Muniz.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2020

Oltre a Sergio Muniz a partecipare a Tale e Quale Show 2020 ci sono altri 9 concorrenti.

Ecco di chi si tratta:

Le imitazioni a Tale e Quale

Prima puntata: per la prima puntata di Tale e Quale Show, Sergio Muniz ha interpretato Mick Jagger.

Seconda puntata: Enrique Iglesias, invece, è il personaggio che ha imitato Sergio nella puntata di venerdì 25 settembre

Terza puntata: nel terzo appuntamento di Tale e Quale, Sergio Muniz sarà Maurizio Vandelli!

Quarta puntata: Sergio Muniz imita Miguel Bosé

Quinta puntata: In occasione della puntata numero 100 Sergio imita Cat Stevens.

Sesta puntata: Sergio imita Mal!

Torneo

Sergio torna a Tale e Quale per il Torneo dei campioni!

