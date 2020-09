Chi è Carolina Rey? Età, lavoro, vita privata, fidanzato e Instagram

Conosciamo meglio chi è Carolina Rey attraverso le informazioni che abbiamo su di lei: età, biografia, vita privata, fidanzato, famiglia, lavoro, carriera, curiosità e tutte le news.

Chi è Carolina Rey?

Nome e Cognome: Carolina Rey

Data di nascita: 7 ottobre 1991

Luogo di Nascita: Roma

Età: 28 anni (quest’anno 29)

Altezza: 1,67 m

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attrice, cantante e conduttrice

Fidanzato: Roberto Cipullo

Figli: ha un figlio ma non conosciamo il nome

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @carolinarey91

Biografia e vita privata di Carolina Rey

Scopriamo qualcosa in più su chi è Carolina Rey. Nata a Roma il 7 ottobre 1991, è del segno zodiacale della Bilancia e quest’anno compirà 29 anni. Da sempre appassionata di recitazione e musica, a 12 anni ha iniziato a frequentare un laboratorio di musical. E qui si è appassionata anche alla danza e ha migliorato le sue doti canore. Così da adolescente, mentre ancora frequentava la scuola, ha iniziato a cantare per alcuni cori della capitale, facendosi notare grazie alla sua bellissima voce.

Parlando della sua vita privata, Carolina Rey è abbastanza riservata, ma, dopo una sua intervista, sappiamo che è il suo fidanzato è Roberto Cipullo. Si tratta di un produttore cinematografico più grande di lei di 20 anni. I due hanno avuto un figlio, di cui però non sappiamo il nome, e convivono a Roma.

Un’altra informazione che conosciamo su di lei è il fatto che da adolescente ha avuto problemi alla tiroide.

Lavoro e carriera di Carolina Rey

Parliamo adesso del lavoro di Carolina Rey che riguarda le sue grandi passioni. Oggi è volto iconico di Rai Gulp, ma ha iniziato a frequentare il mondo dello spettacolo e della recitazione sin da adolescente. Come detto si è iscritta ad una scuola di musical a 12 anni e proprio con essa ha debuttato al teatro Due Pini di Roma con Romeo e Giulietta e poi con Jesus Christ Superstar. L’anno dopo è entrata a far parte del Coro delle voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, rimanendoci per 4 anni. In questi anni ha anche partecipato al programma Piccole canaglie condotto sa Pino Insegno e Simona Ventura e in onda su Canale 5.

Nel 2006 è stata opinionista del programma Cominciamo bene, in onda su Rai3. Mentre nel 2007 ha partecipato al Festival del Cinema di Roma grazie alla sua interpretazione di Micòl a teatro con Il giardino dei Finzi-Contini. Nel 2009 e nel 2010 ha fatto parte del cast fisso come cantante solista di Festa italiana, in onda su Rai1. Nel 2011, invece, ha recitato in Un medico in famiglia ed è stata anche una delle protagoniste degli spettacoli Fame e Risate in corso. Poi è entrata nel Coro Pop-Gospel SAT&B, di cui fa ancora parte. Nel 2012 ha iniziato anche a lavorare come doppiatrice prestando la voce a tanti cartoni animati e anche serie TV.

La carriera di Carolina Rey a Rai Gulp è iniziata nel 2013 conducendo il programma Tiggì Gulp. Su questo canale nel 2014 ha condotto La TV Ribelle e nel periodo estivo La TV Ribelle Web, in streaming su Rai.tv. Nel 2015, invece, ha condotto Versus, programma dedicato agli sport cosiddetti “minori”. E per tutta la durata dell’Expo 2015 ha condotto il programma culinario Ricette a colori, prodotto da Rai Expo.

Ha avuto una collaborazione nel 2013 con il Telefono Azzurro conducendo dalla Camera dei deputiati la Giornata Internazionale dei diritti dei minori, poi l’Internet Safety Day e l’evento presso Palazzo Montecitorio I ragazzi interrogano la politica. Sempre nel 2013 Carolina ha anche recitato nel videoclip Movidindi di Ilaria Porceddu, seconda classificata a Sanremo Giovani.

Nel 2016 è approdata a Mediaset affiancando Alessandro Cecchi Paone e Vincenzo Venuto nel programma scientifico La settima porta. Nel 2017, invece, è tornata in Rai ed è stata inviata de La vita in diretta Estate, occupandosi di spettacolo e attualità. Ha vestito i panni della cantante nel film Sconnessi, del 2018, interpretando la colonna sonora. Ha anche scritto il brano Compromessi sposi nel 2019 per il film omonimo dove ha anche recitato come attrice accanto a Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Sempre in questo anno ha condotto con Lorenzo Baglioni lo show musicale Un palco per due. Mentre nel 2020 ha condotto l’ultima parte della serata L’anno che verrà e a marzo ha condotto su Sky Arte lo speciale Ulisse, l’arte e il mito. Questo è stato l’ultimo lavoro prima del lockdown.

Carolina Rey a Tale e quale show

Carolina Rey è stata scelta per partecipare come concorrente all’edizione 2020 (la decima) di Tale e quale show. Il programma, in partenza venerdì 18 settembre in prima serata su Rai1, è condotto come sempre da Carlo Conti. I giurati sono tutti confermati: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Ecco la lista dei concorrenti della decima edizione di Tale e quale show:

Tramite il suo profilo Instagram, Carolina tieni aggiornati i suoi fan su tutte le prove e i momenti di relax che sta passando a Tale e quale show. Sin da subito si capisce che il gruppo è molto affiatato.

Chi vincerà questa edizione di Tale e quale show?

Carolina Rey su Instagram

Ora che abbiamo coniosciuto meglio chi è Carolina Rey, come possiamo seguirla sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che vanta quasi 58 mila follower. Qui lei è molto attiva tenendo i suoi seguaci sempre aggiornati.

Sul suo profilo, infatti, troviamo tantissimi selfie, foto di vita quotidiana e anche di lavoro, tra cui spettacoli a teatro, film e programmi TV. Inoltre ci sono tantissime foto anche con suo figlio a cui è legatissima. Infatti gli scatti sono accompagni da frasi dolcissime.

Guardando tra le sue storie in evidenza, troviamo i suoi progetti più importanti, le interviste che ha rilasciato e anche i premi che ha vinto. C’è una parte dedicata al figlio e una alla TV per i ragazzi che ha sempre fatto con tanto impegno e dedizione. Proprio dalle storie in evidenza, scopriamo che non solo è un’appassionata di calcio, ma soprattutto una grandissima tifosa della Roma. Infine, non può certo mancare la sezione dedicata a Tale e quale show con tutto quello che accade.

