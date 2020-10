Chi è Giulia Sol? Età, fidanzato, biografia, Ghost e Instagram

Tutto su chi è Giulia Sol, dall’età, al fidanzato, alla biografia, alla carriera, a dove poterla seguire su Instagram.

Chi è Giulia Sol

Nome e Cognome: Giulia Sol

Data di nascita: 15 dicembre 1995

Luogo di Nascita: Bergamo

Età: 24 anni

Altezza: Non disponibile

Peso: Non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Attrice teatrale e cantante

Fidanzato: Giulia non è fidanzata

Figli: Giulia non ha figli

Tatuaggi: Giulia non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giuliasol_

Età e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Giulia Sol? L’attrice è nata a Bergamo il 15 dicembre del 1995 e ha dunque 24 anni di età, quasi 25. Sin da piccola ha mostrato una grande passione per la musica e il teatro, che con il tempo sono diventati il suo lavoro effettivo. Se la musica è qualcosa che Giulia ha sentito sin da subito, il teatro invece è un amore acquisito con il tempo.

I genitori di Giulia Sol andavano spesso a teatro e di solito anche lei andava con loro per godersi gli spettacolo. Da qui è nata la passione, sviluppata in primo luogo per “Notre Dame de Paris”. L’opera la cattura totalmente e fa capire a Giulia cosa vuole fare da grande.

In merito ai suoi studi, Giulia ha frequentato il liceo linguistico e, dopo il diploma, si è iscritta alla prestigiosa Accademia “Scuola di Musical” situata a Milano. L’attrice ha sempre saputo quale fosse la sua aspirazione ed è per questo che ha iniziato a coltivarla da subito.

Carriera: il teatro

Giulia Sol è un’attrice teatrale e cantante. Il suo esordio nel lavoro è avvenuto subito dopo la laurea all’Accademia di Milano. Il primo ruolo teatrale che ha ricoperto è nel musical “Hairspray“, nella quale occasione ha avuto modo di recitare con Giampiero Ingrassia. Grazie all’ottima impressione che ha generate nella sua interpretazione, Giulia ha ricevuto poi moltissime proposte nel mondo del teatro.

La sua capacità espressiva e l’empatia, fanno di lei un’attrice con doti davvero lodevoli. Non solo, ma Giulia è anche brava nel canto. La sua voce, infatti, è in grado di emozionare il pubblico. La svolta della carriera, però, è avvenuta grazie al musical “Ghost”, in cui Giulia interpreta Molly Jensen. Anche qui la sua capacità espressiva ha fatto parecchio colpo, tanto che per lei si spalancano le porte di molti altri spettacoli.

Tra le varie performance teatrali di Giulia Sol, ci sono “Dirty Dancing“, in cui interpreta Elizabeth, poi “The Full Monty” dove interpreta Estelle. E tanti altri. Al momento Giulia fa parte del gruppo vocale “VociSole“.

Televisione

Nell’ambito della televisione, la prima esperienza dell’attrice sarà a Tale e Quale Show su Rai 1.

Non è molto avvezza all’ambiente televisivo, tuttavia la grande vocalità l’aiuterà senza dubbio ad imporsi come una delle favorite per la vittoria.

Ce la farà Giulia Sol a vincere questa nuova edizione di Tale e Quale? Appuntamento per venerdì 18 settembre 2020 su Rai 1, ancora una volta in compagnia di Carlo Conti.

Giulia Sol è fidanzata?

Della vita privata di Giulia Sol non si conosce molto, tuttavia non sembra essere fidanzata, né tanto meno ha figli.

Anche i profili social, che Giulia utilizza per condividere i momenti della sua vita, non riportano alcuna informazione riguardo alla sua situazione sentimentale.

Scopriamo ora dove poter seguire Giulia Sol su Instagram.

Dove seguire Giulia Sol: Instagram e social

Giulia Sol è abbastanza presente su Instagram e il suo account conta più di 3k followers (@giuliasol_).

L’attrice usa spesso il proprio profilo per condividere i momenti di vita personale, ma non solo. Pubblica spesso anche post relativi al suo lavoro, nonché la prossima partecipazione a Tale e Quale Show 2020. Dunque i suoi fan hanno la possibilità di restare sempre aggiornati su di lei e non perdersi nulla.

Proprio ad agosto 2020, Giulia ha rivelato a tutti di partecipare al talent e di essere molto felice. Ecco le sue parole:

“Ma allora, se lo dice Carlo Conti, vuol dire che è ufficiale? È proprio vero che le cose più belle arrivano quando meno te l’aspetti. Non potrei essere più grata di così, per questa meravigliosa opportunità. Non vedo l’ora”

Senza dubbio non mancheranno anche scatti dalla sua esperienza a Tale e Quale Show 2020. Come se la caverà Giulia a Tale e Quale Show? Non ci resta che aspettare per saperlo.

Giulia a Tale e Quale Show 2020

Tra i dieci vip che parteciperanno alla decima edizione di Tale e Quale Show, condotto anche quest’anno da Carlo Conti, c’è anche Giulia Sol.

Ce la farà Giulia Sol a imitare i cantanti che gli verranno assegnati? Senza dubbio sarà una sfida dura, tuttavia Giulia ha tutte le carte in regola per potersi aggiudicare la vittoria. Il talento di certo non le manca!

La grande voce e la potenza espressiva giocheranno un ruolo fondamentale all’interno del programma. Ne uscirà trionfatrice? Per saperlo non ci resta che attendere il 18 Settembre, ovvero la data d’inizio della nuova edizione del talent, che ci terrà compagnia per alcune settimane.

Scopriamo ora chi ci si sarà a Tale e Quale Show 2020 oltre a Giulia Sol.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2020

In totale sono 10 i concorrenti di Tale e Quale Show, nel corso di questa edizione, due in meno rispetto a quella passata. Ma oltre a Giulia Sol, chi sono tutti gli altri protagonisti scelti?

Ecco chi ci sarà complessivamente nel programma condotto da Carlo Conti:

Proseguiamo leggendo, quali imitazioni ha fatto fino ad ora Giulia a Tale e Quale Show 2020.

Le imitazioni di Giulia a Tale e Quale

Prima puntata: Per la prima puntata di Tale e Quale Show compito difficilissimo per Giulia Sol. L’attrice ha dovuto interpretare infatti una delle cantanti più importanti del panorama musicale italiano: Giorgia.

Seconda puntata: Non è stata da meno la seconda performance affidata a Giulia, che per l’appuntamento di venerdì 25 settembre, ha vestito i panni dell’indimenticabile Whitney Houston!

Terza puntata: Prosegue il cammino della Sol a Tale e Quale. Per la puntata in onda venerdì 2 ottobre è… Elodie! Come se la caverà?

Quarta puntata: Giulia Sol imita Christina Aguilera

Quinta puntata: Durante la quinta puntata Giulia imita Alessandra Amoroso.

Sesta puntata: Irene Cara è il personaggio che dovrà imitare Giulia!

Torneo

Giulia Sol la rivedremo al Torneo dei campioni!

