Chi è Barbara Cola? Età, carriera, vita privata, biografia e Instagram

Conosciamo meglio chi è Barbara Cola attraverso le informazioni che la riguardano: età, lavoro, carriera, biografia, vita privata, curiosità, Instagram, social e tutte le news.

Chi è Barbara Cola?

Nome e Cognome: Barbara Cola

Data di nascita: 8 febbraio 1970

Luogo di Nascita: Bologna

Età: 50 anni

Altezza: 1,70 m

Peso: 70 Kg (fonte: caffeinamagazine.it)

Segno zodiacale: Acquario

Professione: cantante

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @barbara_cola_real

Biografia e vita privata di Barbara Cola

Conosciamo meglio chi è Barbara Cola attraverso la sua biografia, i suoi studi e la vita privata. Barbara è nata a Bologna in data 8 febbraio 1970, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, e ha quindi 50 anni. Da piccola, a causa della sua timidezza, ha avuto delle difficoltà a relazionarsi con gli altri bambini e compagni di scuola. Riesce a superare questo problema grazie al canto, sua grandissima passione sin dalla tenera età. Infatti, quando canta, riesce a superare ogni sua incertezza e a trasmettere forti emozioni in chi l’ascolta.

Così a 15 anni ha iniziato a studiare canto e a suonare il suo strumento preferito: il pianoforte. Inoltre inizia a comporre i primi pezzi. Mentre, appena raggiunta la maggiore età ha deciso di intraprendere gli studi di recitazione, un’altra sua grande passione. A tal proposito si è iscritta alla famosa scuola di teatro “Colli” di Bologna. Insieme ad un quartetto vocale si è formata come interprete eseguendo brani della tradizione che vanno dal blues al jazz. Conclusi gli studi ha intrapreso la sua carriera nel mondo del lavoro.

Parlando della vita privata, Barbara Cola è davvero molto riservata, non sappiamo praticamente nulla a riguardo. A quanto pare non è sposata e non ha figli, ma non sappiamo se ha o meno qualcuno al suo fianco. Anche sul suo passato sentimentale non spuntano notizie. Lei ha sempre preferito non parlarne e lasciare la sfera privata tale.

Lavoro e carriera di Barbara Cola

Parliamo adesso del lavoro di Barbara Cola e della sua lunga carriera nel mondo del canto che ha inizio nnegli anni ’90. Infatti il primo vero lavoro è proprio nel 1990 intraprendendo una breve esperienza come vocalist in studio per Gloria Gaynor e Jean Rich. Poi nel 1992 partecipa al Festival di Castrocaro con il brano Tutto il bene del mondo, arrivando alla finale su Rai1. In questa occasione vince per la giuria degli esperti e inizia la sua carriera nell’ambiente musicale grazie al produttore Mauro Malavisi.

Dopo aver contribuito al disco Liberatemi di Biagio Antonacci (il brano in cui collabora è Io sono come te), nel 1993 e nel 1994 diventa vocalist di Gianni Morandi (che aveva conosciuto nel 1992), accompagnandolo in tuor europeo di 300 date insieme alla ban Il Motore. E proprio durante questo tour ha modo di cantare come solista in coppia con Morandi il brano Grazie perché. Inoltre è stata la prima cantante italiana ad interpretare la canzone Brava scritta da Bruno Canfora per Mina e ne è l’interprete dal 1993 ad oggi.

Con e grazie a Gianni Morandi, Barbara Cola ha avuto grandi soddisfazioni nella sua carriera. Infatti lui l’ha presentata, cantando con lei Grazie perché, nella trasmissione di Mike Bongiorno Festival italiano. E,dopo essere srata inserita come cantante nel programma Mi ritorni in mente di Red Ronnie, Gianni Morandi è diventato suo produttore artistico insieme ad Alessandro Blasetti come produttore esecutivo. Così Barbara ha iniziato a realizzare suo primo disco. Nel 1995 Morandi l’ha anche scelta per eseguire in duetto con lui il brano In amore al Festival di Sanremo, arrivato al secondo posto. Sull’onda del successo, lei ha quindi pubblicato due album da solista: Barbara Cola nel 1995 e Il tempo di guardare le stelle nel 1996. Con il brano Vita I love you (suo secondo singolo) ha partecipato ad Un disco per l’estate 1996 e al Festivalbar 1997.

Nel 1997 Barbara Cola ha doppiato, nelle parti cantante, il personaggio di Megara nel film Disney Hercules, interpretando quindi il brano Ti vada o no. Nello stesso anno, partecipando al Convegno Eucaristico di Bologna, ha intepretato in mondovisione il brano Imagine di John Lennon insiema Gianni Morandi. Era presente il papa Giovanni paolo II. In vari programmi TV ed eventi live nel corso degli anni ha cantato in coppia con Morandi In amore. E nel 1998 e nel 1999 ha partecipato al Jazz Gala al Teatro Eliseo.

Barbara ha anche intrapreso un percorso di cantante e attrice a teatro. Infatti nel 1996 ha fatto parte del cast di Masaniello rivestendo il ruolo della protagonista femminile Berardina Pisa accanto a Gigi Finizio. E nelle stagioni 2001/2002 e 2002/2003 ha vestito il ruolo di Lucia Mondella ne I promessi sposi. Sempre a teatro è stata anche autrice delle musiche e attrice nel ruolo di Maria in Yerma. Ed anche interprete delle musiche originali e attrice nel ruolo di Memoria in Alcesti. Nel 2000 invece è uscito il suo terzo singolo: Come quando piove al sole.

Insieme alla Banda musicale della Polizia di Stato ha interpretato, in vari eventi, alcuni brani di Ennio Morricone. Mentre nell’estate del 2009 è stata protagonista, insieme a Lighe e Lisa del tour Divas Live (Dive in concerto). Dal 2010 ha avuto varie collaborazioni con direttori e musicisti, soprattutto nell’ambito del jazz e del blues. Dalla primavera del 2011 è tornata in teatro come protagonista del musical Salvatore Giuliano. Nel 2012 è stata scelta da Giuliano Peparini e David Zard per far parte del cast di una delle produzioni europee più grandi degli ultimi anni. Stiamo parlando di Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo in cui ha interpretato il ruolo di Lady Capuleti.

Dopo anni di silenzio discografico, nel 2017 Barbara Cola ha pubblicato il singolo A mezz’aria. Nel 2019 è stata concorrente di Ora o mai più su Rai1 affidata alla maestra Orietta Berti. E durante l’ultima puntata del programma ha preserntato il singolo A quando l’amore? ,Nel 2020 è tra i concorrenti della decima edizione di Tale e quale show, condotto da Carlo Conti.

Barbara Cola a Tale e quale show

Barbara Cola è stata scelta per partecipare come concorrente all’edizione 2020 (la decima) di Tale e quale show. Il programma, in partenza venerdì 18 settembre in prima serata su Rai1, è condotto come sempre da Carlo Conti. I giurati sono tutti confermati: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Ecco la lista dei concorrenti della decima edizione di Tale e quale show:

Chi vincerà questa edizione di Tale e quale show?

Barbara Cola su Instagram

Ora che abbiamo coniosciuto meglio chi è Barbara Cola, come possiamo seguirla sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che vanta quasi 3 mila follower. Ma siamo sicuri che il numero aumenterà.

Nonostante la sua grande carriera e la sua immensa bravura, non è molto seguita sui social. È anche vero che è una persoma che non sta molto dietro a questo mondo, infatti non ci sono molti post.

Troviamo soprattutto suoi selfie e tutto ciò che riguarda il suo lavoro.

Novella 2000 © riproduzione riservata.