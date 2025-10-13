In queste ore in rete hanno iniziato a circolare alcune fake news su Penelope, la figlia di Alessandra Amoroso. La cantante a quel punto ha deciso di intervenire, smentendo ufficialmente i commenti delle malelingue.

La replica di Alessandra Amoroso

Poche settimane fa è arrivato l’annuncio che tutti stavamo aspettando: con un tenero post sui social, Alessandra Amoroso ha annunciato di aver partorito e di essere diventata mamma per la prima volta. La cantante salentina, che quest’estate, nonostante la gravidanza, non ha mai smesso di lavorare, ha condiviso alcuni teneri scatti insieme a sua figlia Penelope, ricevendo l’affetto di tutti i suoi fan, e non solo. Da quel momento l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è scomparsa dalla circolazione e con ogni probabilità si sta godendo questi primi giorni di vita della bambina, nata dall’amore con il compagno Valerio Pastore. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha richiesto l’intervento dell’artista.

Tutto è iniziato quando Alessandra Amoroso ha portato la figlia Penelope da un osteopata a Roma, specializzato nel trattare neonati e bambini. Il medico, dopo i controlli, ha postato sui suoi profili una scatto della cantante e della piccola. A quel punto però è scoppiato il caos. Alcune malelingue hanno infatti iniziato a pubblicare fake news sulla bambina e c’è addirittura chi è arrivato a scrivere: “Il dottore che ha trattato e manipolato le ossa della figlia di Alessandra sorprende tutti quando parla delle condizioni della bambina”, o ancora: “Alla bambina potrebbero non crescere correttamente le ossa”. A quel punto la Amoroso ha deciso di intervenire e sui social ha smentito le fake news su sua figlia Penelope. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie”.

Al momento dunque sia Alessandra Amoroso che sua figlia Penelope stanno bene e la bambina cresce forte, circondata dall’amore dei suoi cari.