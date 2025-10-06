I Coma Cose hanno annunciato la fine della loro relazione con un post su Instagram. Dopo dieci anni insieme, tra amore e musica, Fausto e Francesca si sono lasciati. “Grazie, è stato bellissimo”, hanno scritto nel messaggio ai fan.

L’annuncio dei Coma Cose sulla rottura

Una delle coppie più amate della scena musicale italiana ha annunciato la fine della propria relazione. I Coma Cose, ovvero Fausto Lama e California (Francesca Mesiano), si sono lasciati. I rumor dei mesi scorsi hanno trovato la conferma ora. La notizia è arrivata tramite un lungo post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del duo.

Dopo dieci anni di amore e musica condivisi, i Coma Cose hanno deciso di separarsi, spiegando che la scelta è stata maturata nel tempo e in modo condiviso: “È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni.”

Nel messaggio, i Coma Cose raccontano quanto la loro intensa attività musicale abbia finito per oscurare la vita privata: “La grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta.”

La coppia ha ammesso che più si avvicinava il momento di mettere in pausa il progetto, più si rendevano conto che tra loro non era rimasto più nulla, se non l’intesa artistica sul palco: “Ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere.”

Nonostante la rottura, il messaggio è carico di affetto, gratitudine e nostalgia per un percorso straordinario: “Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti […] saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile.”

L’amore, hanno spiegato, si è trasformato. Non c’è rancore, e l’intenzione è quella di restare in contatto e mantenere un legame affettivo anche se le strade si sono divise: “L’addio non è una possibilità”, hanno citato in chiusura, con una frase che sembra voler rassicurare anche i fan più affezionati.

Ora per Fausto e Francesca è tempo di camminare da soli, ognuno per la propria strada. Ma lo fanno con la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di unico: “Grazie, è stato bellissimo.”

Dunque ora non c’è più dubbio che i Coma Cose si sono lasciati.