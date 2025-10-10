Questo pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo daytime di Amici 25, dove abbiamo potuto assistere alla sfida del cantante Frasa.

Amici 25, la sfida di Frasa

Matilde e Flavia hanno superato la loro sfida ad Amici 25, la prima nel ballo e la seconda nel canto. Ma oggi per Frasa come sarà andata? Sarà riuscito a conservare il suo posto nella scuola?

Convocato in studio l’allievo di Amici 25 ha potuto incontrare il suo “rivale” Ascanio. Ed è stato proprio quest’ultimo che ha dato il via alle danze. A giudicare la sfida, esattamente come avvenuto per Flavia, è stata la talent manager Sara Andreani.

Proprio Ascanio è partito con Maladie d’amour, un brano di Tamargo. Successivamente è stata la volta dell’allievo titolare di Amici 25, che invece ha interpretato Blu celeste di Blanco. Al termine delle due esibizioni la Andreani ha chiesto ai due cantanti di raggiungere il centro dello studio, perché pronta a dare il suo responso finale.

Presa la parola la talent manager non ha avuto dubbi su chi dovesse prendere la maglia di Amici 25 e chi, invece, tornare a casa:

“Venite al centro per l’esito. Ascanio hai un bel timbro vocale e hai eseguito bene il brano. Frasa la canzone è di per sé intensa, tu hai molto potenziale e per me vinci la sfida”.

Dunque fortunatamente per Frasa il suo percorso ad Amici 25 prosegue, nonostante questa sfida che l’ha messo alla prova in settimana. Ora sta a lui dimostrare di meritare il banco e poter proseguire così la sua avventura nel talent musicale.

Intanto ricordiamo che proprio domenica è previsto un nuovo speciale del pomeridiano di Amici 25 e sono già uscite le prime anticipazioni (che vi invitiamo a leggere CLICCANDO QUI se siete curiosi di scoprire cosa è successo).