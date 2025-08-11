Dopo giorni di tensione e frecciatine social, Alba Parietti sorprende tutti con un post di auguri per il 60° compleanno di Lorella Cuccarini. Il messaggio inaspettato è probabilmente un modo per chiudere la polemica tra le due. La Cuccarini ha risposto… ecco come.

Gli auguri di Alba Parietti a Lorella Cuccarini

Sembrava l’ennesimo scontro tra due icone della TV italiana, e invece si è chiuso (a sorpresa) con un gesto di apertura. Parliamo di Alba Parietti e Lorella Cuccarini, protagoniste di un botta e risposta che ha riportato alla luce vecchie rivalità, ma che ha trovato un epilogo più pacato di quel che si potesse pensare.

Tutto è iniziato con un’intervista rilasciata da Lorella Cuccarini al Corriere della Sera, dove ha ricordato il Sanremo 1993 lanciando una stoccata ad Alba Parietti: «Alimentava polemiche solo per ribadire che eravamo due primedonne alla pari».

La replica di Alba Parietti non si è fatta attendere. Sui social ha infatti risposto senza filtri, definendo “ipocrita” l’abbraccio tra loro durante la conferenza stampa di quella famosa edizione del Festival. Un ritorno al passato che ha infiammato i siti di gossip e le pagine social.

Ma questo momento di tensione sembra essere durato meno del previsto. Alba Parietti ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato: in occasione del 60esimo compleanno di Lorella Cuccarini, ha deciso di mettere da parte le polemiche di questi giorni, pubblicando un messaggio per celebrare questa occasione.

«Polemiche a parte, me ne stavo dimenticando… ma siccome sono una signora, e una signora che ha già affrontato questa tragedia chiamata “un anno in più”, ti dico: buon compleanno Lorella Cuccarini», ha detto Alba Parietti su Instagram.

Poi, un’ulteriore riflessione sul significato del tempo che passa: «Invecchiare in questo Paese è una colpa. Ricordati, Lorella: sii fiera di questo traguardo, perché una donna che è capace di dire la sua età… è capace di tutto».

Il post di Alba Parietti non è passato inosservato. A sorpresa è arrivata anche una risposta sobria ma significativa da parte della stessa Lorella Cuccarini: «Grazie Alba», ha scritto nei commenti, accompagnando il messaggio con un cuore rosso.

Un gesto che in tanti hanno interpretato come un modo per fare pace dopo il recente botta e risposta.