In queste ore Lorella Cuccarini è tornata a parlare delle vecchie ruggini con Alba Parietti. La conduttrice così interviene e sui social dà la sua versione dei fatti, rivelando cosa sarebbe accaduto.

Parla Alba Parietti

Nelle ultime ore Lorella Cuccarini ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera e nel corso della chiacchierata ha ricordato un vecchio screzio avuto in passato con Alba Parietti. Nel 1993 infatti proprio la showgirl affiancò Pippo Baudo alla conduzione del Festival di Sanremo, mentre alla conduttrice fu affidato il DopoFestival. Tra le due tuttavia ci furono alcune tensioni e così la Cuccarini, tornando su quanto accaduto, ha dichiarato: “Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male”.

Adesso così la Parietti ha deciso di replicare alla sua collega e con un lungo post pubblicato sui social ha dato la sua versione dei fatti, rivelando cosa sarebbe accaduto. Queste le parole di Alba in merito: “Mi fu fatto capire che la mia presenza non era gradita in nessuna delle cinque serate del Festival. […] Fui esclusa anche da tutte le conferenze stampa con Lorella, mentre Lorella fu invitata al DopoFestival. Nel frattempo si costruì un’immagine di me come ‘la strega cattiva’ e di Lorella come ‘Biancaneve’. […] Accettai il ruolo senza battere ciglio e senza alcuna protezione, trasformando comunque il DopoFestival in un grande successo”.

A quel punto Alba Parietti ha ricordato uno specifico episodio, avvenuto durante una conferenza, e a riguardo ha aggiunto: “Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso e fare materno: ‘Almeno abbracciamoci’. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita”.

Infine, concludendo il suo lungo post, la Parietti ha affermato: “Non avrei mai raccontato questo episodio, perché sono abituata ad avere rispetto dei ruoli che mi vengono affidati, anche quello della ‘strega cattiva’. Trovo quindi curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia. Mi spiace perché è una collega che ho sempre ammirato e stimato moltissimo”.