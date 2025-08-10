Lorella Cuccarini compie 60 anni e per celebrare questa speciale occasione ha deciso di farsi un regalo che l’ha resa davvero felice. Ecco il video.

Il regalo di Lorella Cuccarini

Questa estate Lorella Cuccarini ha rilasciato una canzone insieme a Riki, ex allievo di Amici e ha riscosso un buon successo di pubblico. Di recente, invece, ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni su Heather Parisi e Alba Parietti a Il Corriere dalla sera e la seconda è appara sui social per replicare alla collega.

Oggi però vogliamo discostarci da tutto ciò parlando del compleanno di Lorella, che oggi compie 60 anni. Una giornata molto speciale che ha deciso di celebrare in un modo altrettanto unico! Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video in cui si fa vedere a Londra insieme a parte della sua famiglia. In descrizione leggiamo:

“Per il mio compleanno, mi sono fatta un regalo anticipato: tre musical in due giorni a Londra con (quasi) tutta la famiglia”.

Lorella Cuccarini ha quindi voluto regalarsi qualche giornata a Londra per gustarsi ben tre musical in pochissimo tempo. Nelle immagini che scorrono la vediamo entusiasta ed emozionata e scopriamo anche quali sono due titoli che si è andata a gustare: Hercules e Ritorno al futuro.

In sovraimpressione leggiamo anche “chiedetemi se sono felice” mentre sorride e applaude alla fine degli spettacolo. Tanti anche gli auguri che sono arrivati da amici e colleghi sotto il post in questione, tra questi citiamo Emanuel Lo, Giulia Stabile, Milena Miconi e tanti altri.

Anche noi di Novella 2000 ci aggiungiamo al coro e porgiamo i nostri più cari auguri di buon compleanno a Lorella!