Urla dall’esterno per Aldo Montano dopo la dura lite con Alex Belli (VIDEO)

1 Sostegno per Aldo Montano da parte dei fan

Oggi Aldo Montano è molto protagonista al Grande Fratello Vip 6. Tutto è partito dalla lite con Alex Belli, molto accesa tanto da arrivare quasi alle mani. Dopo questa parentesi decisamente spiacevole, lo schermitore si è molto dispiaciuto ed è arrivato a dire di voler lasciare il reality. Gli altri concorrenti hanno quindi cercato di farlo ragionare.

Mentre nella casa più spiata d’Italia sta succedendo tutto questo, il pubblico si è diviso tra chi sta dalla parte di Alex e chi da quella di Aldo. La maggior parte si è schierata proprio con quest’ultimo. E così, per dare il loro supporto, alcuni fan di Montano sono andati fuori dalla casa e hanno urlato tutto il loro amore all’atleta: “Aldo sei grande! Siamo tutti con te!”.

La faccia di Soleil Sorge parla da sola, poiché l’influecer non è per niente d’accordo col messaggio da parte dei fan. Ma è arrivata anche la reazione di Aldo Montano che in quel momento si trovava insieme a Sophie e Manuel. E di risposta ha fatto un cuore con le mani verso la telecamera.

Ma rivediamo nel dettaglio cosa è successo tra lui e e Alex Belli…