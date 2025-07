Durante il concerto a Taormina il 12 luglio, Alessandra Amoroso ha dedicato il brano “Io non sarei” al suo compagno Valerio Pastore, tecnico del suono e futuro papà della loro bambina. Un momento che ha commosso molto i fan e il pubblico dell’artista salentina.

La dolce dedica di Alessandra Amoroso

Un momento pieno di emozione e dolcezza ha conquistato il pubblico di Taormina lo scorso 12 luglio, durante una delle tappe del tour estivo di Alessandra Amoroso. Mentre si esibiva sul palco con il brano “Io non sarei”, la cantante ha rivolto un gesto d’amore al suo compagno Valerio Pastore, rendendo quel preciso istante davvero speciale e ricco di significato.

Valerio, per chi non lo sapesse, è il tecnico del suono del tour ed è anche futuro papà della bambina che Alessandra Amoroso porta in grembo. Ovviamente anche lui era lì presente durante il live, in un’area riservata. Mentre l’artista intonava il pezzo, ha guardato intensamente il suo fidanzato con uno sguardo innamorato e molto tenero. Al passaggio delle parole “Resto qui con te a scrivere un nuovo finale”, Alessandra ha indicato Valerio, per poi accarezzare il pancione. Un gesto pieno di significato verso la nuova vita che li attende.

Il pubblico ha subito colto la dolcezza del momento e non è proprio riuscito a resistere. Diversi fan presenti in platea hanno ripreso la scena con il proprio smartphone, che in poche ore è diventata virale sui social, in particolare su X, dove il video è stato condiviso migliaia di volte. Il sorriso emozionato di Valerio, che canta sottovoce il brano guardando Alessandra Amoroso, ha aggiunto ulteriore tenerezza all’esibizione.

Questo tour di Alessandra Amoroso sta regalando alla stessa artista, così come al suo pubblico davvero tantissime emozioni. E chissà quante altre ci aspetteranno, in attesa dell’arrivo della piccola Penelope Maria.