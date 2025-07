Durante il concerto ad Asti, Alessandra Amoroso ha dovuto interrompere per qualche istante perché la bimba che porta in grembo ha iniziato a scalciare. La cantante ci ha riso su: “Mia figlia mi ha dato una bella botta….”, ha detto rivolgendosi ai fan.

Alessandra Amoroso

Il suo Fino A Qui – Summer Tour 2025 prosegue a gonfie vele. Alessandra Amoroso, nonostante la gravidanza sia agli sgoccioli, è più carica che mai. Durante il suo live ad Asti avvenuto tre sere fa, la cantante salentina è stata protagonista di un momento tenero e divertente. Istante che è diventato virale, così come la dedica al compagno Valerio.

Come potete vedere da questo video mentre cantava “Stupendo fino a qui” a un certo punto si è distratta e ha perso il filo, per poi iniziare a ridere e fare dei gesti che hanno lasciato intendere i movimenti della bimba che porta in grembo. Divertita dal momento Alessandra Amoroso ha detto: “Mi ha dato una botta e ho perso il filo”, per poi scoppiare a ridere e coinvolgere tutti.

Come detto Alessandra Amoroso mentre cantava si è toccata la pancia e ha dato uno sguardo verso il backstage. Conclusa la performance ci ha tenuto poi a spiegare al suo pubblico:

“Devo svelare quello che succede. Forse è così, ma quando canto non la sento mai. Dalle parti mie si dice che con il mio movimento (mentre canto, ndr) è come se la cullassi. La sera invece fa lei i concerti (dato il movimento nella pancia, ndr)”, ha aggiunto divertita Alessandra Amoroso.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, quanto guadagnano le coppie

“Ora ho messo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta, ho perso il filo per questo motivo due volte”. Poi, sorridendo, ha continuato: “Mia figlia mi ha dato una bella botta che mi ha …”, facendo cenno di essere un po’ stravolta. “Speriamo che stia calma lì dentro. È tutto molto meraviglioso”, ha concluso Alessandra Amoroso con il sorriso sulle labbra tra gli applausi del pubblico.