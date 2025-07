Papabile tronista di Uomini e Donne, il tentatore Flavio Ubirti avrebbe conquistato anche la nota dama del dating show Gemma Galgani: “È pazza di lui”, si apprende.

Uomini e Donne, il tentatore Flavio verso il trono?

A settembre su Canale 5 farà il suo ritorno un’altra stagione di Uomini e Donne con nuovi protagonisti. A LorenzoPugnaloni.it nei giorni scorsi gli utenti hanno chiesto se ci sarebbe stata o no la possibilità di vedere Flavio Ubirti, tentatore di Temptation Island, sul trono. L’esperto di gossip in quella circostanza ha parlato di “papabile candidato”.

Nella copertina del settimanale Nuovo TV è presente uno spazio dedicato proprio a Flavio: “I segreti di Temptation Island. Sono tutti pazzi per Ubirti, ma su di lui c’è una grossa sorpresa“. Nel magazine di Riccardo Signoretti si apprende infatti che il tentatore potrebbe davvero arrivare alla corte di Maria De Filippi e accomodarsi sul trono:

“Com’è già accaduto in passato per altri tentatori e tentatrici, Maria potrebbe chiedere a Ubirti di sbarcare a Uomini e Donne come nuovo tronista”.

Peraltro sempre secondo quanto ripreso, sembrerebbe che un addetto ai lavori avrebbe spifferato al giornale che il bel toscano sarebbe serio candidato per il dating show e avrebbe un’ammiratrice molto nota al pubblico. Chi è? Gemma Galgani: “Anche lei lo apprezza. La matura dama torinese di Uomini e Donne con un debole per i bei ragazzi infatti è pazza di lui“. Questo potrebbe dunque attirare ulteriormente l’attenzione del pubblico.

Anche tra le pagine de Il Messaggero si apprende del rumor su Flavio Ubirti come possibile nuovo tronista. Ovviamente però il tutto a patto che esca single da Temptation Island e che non si leghi a nessuna delle fidanzate. Se così fosse sarebbe un altro gran colpo della redazione di Uomini e Donne, visto il successo che il ragazzo sta ottenendo nel reality delle tentazioni.

Solo alla fine del programma scopriremo come andranno veramente le cose. Quindi non ci resta che pazientare e scoprire se davvero il tentatore Flavio sarà sul trono di Uomini e Donne a settembre.