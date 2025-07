Raoul Bova sarebbe stato vittima di un possibile ricatto legato a messaggi privati con la modella Martina Ceretti. La Procura di Roma avrebbe aperto un’inchiesta per tentata estorsione.

Raoul Bova, la Procura apre un’inchiesta

Su Repubblica si legge che Raoul Bova sarebbe stato probabilmente coinvolto in un tentativo di ricatto. Secondo quanto trapelato, alcune registrazioni audio tra l’attore e la modella 23enne Martina Ceretti potrebbero essere state sottratte e utilizzate con l’intento di estorcere denaro o favori.

La vicenda, come si legge su Repubblica, che inizialmente sembrava solo una questione di gossip emersa sul podcast Falsissimo, legata alla presunta separazione tra Raoul Bova e la compagna Rocío Muñoz Morales, potrebbe essere più delicata. La Procura di Roma, come riportato dalla fonte, avrebbe aperto un fascicolo per tentata estorsione.

Sul giornale si legge che qualche settimana fa, Raoul Bova avrebbe ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto. Nel testo, l’attore sarebbe stato avvertito che le sue conversazioni con Martina Ceretti sarebbero potute finire pubbliche. Sebbene non fosse stata avanzata una richiesta esplicita di denaro, il tono del messaggio sarebbe stato chiaro. Bova, però, avrebbe deciso di non rispondere né cedere a nessuna minaccia. Pochi giorni dopo, le chat sono state diffuse online.

La trascrizione delle conversazioni ha fatto rapidamente il giro del web. Nel frattempo, sarebbe emersa una rottura tra Raoul Bova e l’ex Rocio, che, attraverso il suo avvocato, avrebbe dichiarato di essere rimasta sorpresa e senza parole nell’apprendere la vicenda dai giornali.

Gli sms ricevuti da Bova

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, i messaggi ricevuti da Raoul Bova sarebbero stati di natura minatoria, in un tentativo di intimidazione prima della diffusione pubblica. La Polizia Postale avrebbe individuato il numero da cui sarebbero partiti gli sms, intestato però a un prestanome. Per questo motivo, l’indagine sarebbe ancora aperta e il fascicolo contro ignoti.

L’avvocato di Raoul Bova avrebbe fatto sapere che sarebbero in corso accertamenti giudiziari per chiarire eventuali responsabilità sulle persone coinvolte nella diffusione del materiale. Gà nel comunicato fatto dal legale dell’attore. sembrava di capire che ci sarebbe stata un’inchiesta da parte della polizia postale.

In ogni caso, questa è una brutta storia e ci dispiace perché aldilà della sua condotta privata vera o presunta che non ci riguarda Raoul Bova, lo conosciamo come una persona perbene, come lo è la sua compagna o ex compagna Rocío. E non dimentichiamo che in questa storia vengono inevitabilmente coinvolte due bambine. E questo rende tutto molto, molto triste.

