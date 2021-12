1 Alessandro Basciano e le Selassié

Prima di parlare del cosa ha detto la sorella di Alessandro Basciano contro Jessica e Clarissa Selassié bisogna fare un passo indietro e capire la situazione. Si parte, quindi, con l’ultima chiacchierata fatta tra Jessica e il gieffino qualche giorno fa. La Principessa, infatti, ha detto di esserci rimasta male per il fatto che l’ex di Uomini e Donne ha prima mostrato interesse per altre due ragazze nella Casa e poi per lei. Mettendola da parte, però, non appena Sophie si è allontanata da Gianmaria:

Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro.

Alessandro Basciano, allora dal canto suo ha risposto: “Io sono entrato qua e rido e scherzo con tutti. Ok? Se lo faccio io c’è un doppio senso in tutto quello che faccio. Detto questo, l’ho detto anche in confessionale, non rimangio quello che penso su di te. […] Io non sono qua dentro per trovare l’amore della mia vita, sono qua per giocare e conoscere le persone. Se ci sei rimasta male per qualcosa me lo dici, io non ti ho presa in giro“. Ma cosa c’entra Clarissa in tutto questo?

L’altra sorella Selassié, nella diretta di lunedì 27 dicembre, consolando la sorella si è riferita a Basciano come “Tizio” e questo ha fatto salire la rabbia in lui. Il gieffino ha affermato: “Anche meno eh. Ma anche perché chi è? Non mi conosce […]“. Proprio a questo punto entrano in scena anche i commenti di Giorgia Nicole, la sorella del vippone. Andiamo, quindi, a vedere cosa ha detto la ragazza nelle sue Stories di Instagram. Continuate a leggere…