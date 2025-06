Alessandro Gassmann sui social ha commentato un outfit che Tony Effe ha indossato nel corso di un evento. Ecco tutto ciò che è successo.

Tony Effe riesce spesso a far parlar di sé per la sua musica, come quando ha rilasciato il nuovo singolo insieme a Rose Villain. Ma anche per quanto riguarda la sua vita privata, come per esempio nel momento in cui ha pubblicato una foto con Giulia De Lellis ed è scoppiata una polemica.

Tutti parlano della sua relazione con l’influencer e del fatto che molto presto diventeranno genitori della piccola Priscilla. Nel frattempo, però, un noto attore italiano è rimasto particolarmente colpito da un outfit indossato dal rapper a un evento.

Stiamo parlando del commento che Alessandro Gassmann ha scritto su Thread pubblicando anche una foto di Tony. Al suo interno possiamo vederlo mentre indossa una maglia rossa con sopra una vistosa collana, dei pantaloncini oversize neri, una borsa e delle scarpe nere. Le parole dell’attore sono state le seguenti:

“Mi spiegate cosa è successo? Attraverso quale procedimento si è arrivati a questo? Solo risposte tecniche”.

Quella di Alessandro Gassmann sembra pura curiosità nel voler capire la moda che seguono i giovani di oggi. Per tale ragione ha chiesto spiegazioni ai suoi follower e nei commenti le persone che lo seguono hanno scritto opinioni di vario tipo. C’è a chi non piace lo stile e invece ne troviamo altri che apprezzano l’outfit del trapper.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento e continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.