Piccolo imprevisto per Tony Effe durante il concerto al Circo Massimo: il rapper resta in mutande sul palco

Nel corso di un live al Circo Massimo Tony Effe ha perso i pantaloni durante l’esibizione. Il rapper però non si è dato per vinto e ha continuato comunque la sua esibizione, provocando le risate generali tra i presenti e sui social.

Tony Effe resta in mutande mentre canta

Se a Anna Pepe sono cadute le extension, Tony Effe è stato protagonista di un episodio decisamente diverso sul palco, nel bel mezzo di un’esibizione. Il rapper infatti mentre si trovava sul palco del Circo Massimo durante un live con la Dark Polo Gang a cantare Sportswear a un certo punto è stato colto da un piccolo “incidente di percorso”. Cosa è successo?

LEGGI ANCHE: Lanciano del pane a Tony Effe durante il concerto al Circo Massimo, lui si arrabbia (VIDEO)

Tony Effe ha visto crollare giù i suoi pantaloni nel bel mezzo dell’esibizione. Però anziché fermarsi e sistemarsi, ha continuato a cantare mentre cercava in qualche modo di ricomporsi. In ogni caso il pubblico ha cominciato a ridacchiare inevitabilmente e il filmato in questione oggetto di chiacchiere anche sui social. Insomma un momento particolare, che però non sembra aver creato grande imbarazzo all’artista, in quel momento, anzi.

Diciamo che a differenza di quel che si potesse pensare, Tony Effe se l’è cavata piuttosto bene e ha ironizzato su, anche se il tutto avrebbe potuto provocargli dell’imbarazzo, ma così non è stato anzi!

In ogni caso il filmato è diventato virale sul web tra i fan e non, che hanno commentato divertiti l’accaduto che ha visto protagonista il noto rapper romano.

Intanto per chi se lo stesse chiedendo tra Tony Effe e Giulia De Lellis (anche lei presente alla serata romana) procede tutto nel migliore dei modi. Nonostante siano spesso emerse voci di presunta crisi, per la coppia tutto va a meraviglia, specie ora con l’arrivo della piccola Priscilla, che l’influencer porta in grembo e che nascerà molto presto.